Paura a Struppa, autista finisce con il furgone nel torrente

Genova. Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale lunedì mattina in via Rio Torbido, a Struppa, per soccorrere il conducente di un furgone finito nel torrente con il mezzo.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma il furgone ha sfondato la ringhiera ed è finito con il muso nell’alveo del torrente. Illeso il conducente, che ha subito chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno controllato eventuali sversamenti di carburante nel torrente e poi hanno messo in sicurezza il veicolo. A rimuoverlo penserà nei prossimi giorni una ditta privata.