Strategie per proteggere risparmi e investimenti in tempi instabili

Proteggere i propri risparmi e i propri investimenti è un’esigenza che riguarda chiunque, dai piccoli risparmiatori fino ad arrivare a coloro che si trovano a gestire patrimoni molto articolati. Non è però un compito banale perché l’instabilità economica, l’inflazione, le tensioni geopolitiche, le politiche delle banche centrali e i frequenti cambiamenti dei mercati rendono difficile orientarsi e prendere decisioni con la necessaria tranquillità.

Tuttavia, anche se il quadro generale è molto complesso, l’accesso alle informazioni finanziarie è più semplice e immediato rispetto al passato.

Oggi, infatti, è possibile consultare dati e andamenti in tempo reale come nel caso, facendo un esempio concreto, della quotazione Bitcoin su Binance, uno dei più noti exchange crypto al mondo che può, tra le altre cose, fornire un supporto utile per orientarsi all’interno del panorama finanziario e comprendere meglio ciò che accade sui mercati.

Ciò premesso, considerando quanto sia complesso lo scenario finanziario attuale, può essere utile conoscere alcune strategie che possono aiutare a orientarsi e a gestire i risparmi e gli investimenti con maggiore consapevolezza.

Educazione finanziaria: il primo passo

Quando ci si trova a parlare di strategie per tutelare i propri risparmi e i propri investimenti, il punto di partenza è l’educazione finanziaria.

Con questa espressione si intende sostanzialmente la capacità di gestire il proprio patrimonio con la massima consapevolezza.

È quindi necessario avere una conoscenza perlomeno basilare dei vari strumenti e dei vari prodotti finanziari più comuni come le azioni, le obbligazioni, i fondi azionari e obbligazionari, le criptovalute, i derivati ecc.

Altri concetti che devono essere padroneggiati sono l’inflazione, il rapporto tra rischio e rendimento, i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari ecc.

L’educazione finanziaria non è quindi un aspetto da sottovalutare e nel nostro Paese rimane molto da fare al riguardo. Infatti, il livello medio di alfabetizzazione finanziaria degli italiani è ritenuto insufficiente per affrontare un contesto economico instabile e complesso. Questo è quanto emerge dall’Edufin Index 2024 elaborato da SDA Bocconi in collaborazione con alcune compagnie assicurative (punteggio medio 55,6 su 100, al di sotto della sufficienza fissata a 60).

Pianificazione: un pilastro fondamentale

Insieme all’educazione finanziaria, la pianificazione è un’altra delle strategie fondamentali per proteggere risparmi e investimenti.

Pianificare vuol dire, tra le altre cose, riflettere su quelli che sono i propri obiettivi e le proprie esigenze, distinguendo tra ciò che è necessario nel breve periodo e ciò che invece può essere destinato a esigenze di medio o lungo periodo.

Saper pianificare è importante perché permette di dare la giusta priorità alle varie decisioni finanziarie, evitando di agire in modo disorganizzato, soprattutto nei periodi di incertezza economica.

Nei periodi di instabilità, come quello che per varie motivazioni stiamo attraversando, la pianificazione ha una funzione di equilibrio perché permette di affrontare eventuali imprevisti con maggiore serenità. Una pianificazione finanziaria adeguata, infatti, contribuisce a ridurre il rischio che certe decisioni siano guidate dall’urgenza.

Diversificazione finanziaria: una strategia semplice, ma molto efficace

La diversificazione è una delle strategie finanziarie più note ed è ritenuta fondamentale per una corretta gestione del proprio portafoglio finanziario.

Diversificare, come facilmente si può intuire, significa non concentrare tutte le proprie risorse in un’unica soluzione, ma distribuirle in modo tale da ridurre l’impatto di eventuali difficoltà di uno degli asset che compongono il proprio patrimonio. Il principio di base della diversificazione finanziaria viene reso dall’espressione popolare “non mettere tutte le uova nello stesso paniere”.

La strategia della diversificazione è sempre importante, ma lo è ancora di più in tempi di instabilità. Non può eliminare il rischio, ma aiuta a mitigarlo e a gestirlo perché rende il proprio patrimonio più equilibrato.

Quando si diversifica in modo corretto, si è in grado di gestire anche le perdite significative di uno specifico asset finanziario, per esempio le azioni di una determinata società o una criptovaluta. In sostanza, le performance differenti dei vari strumenti possono attenuare l’impatto delle fasi negative, rendendo il portafoglio più stabile nel suo insieme.

Proteggere il proprio patrimonio richiede consapevolezza

In un contesto economico come quello attuale, caratterizzato da incertezze e cambiamenti piuttosto rapidi, occorre molta consapevolezza per proteggere risparmi e investimenti.

Non ci sono soluzioni semplici o valide per tutti gli investitori, tuttavia, esistono strategie di base che possono essere di notevole aiuto.

L’educazione finanziaria deve essere considerata come il punto di partenza per conoscere i principali strumenti finanziari nonché i rischi e le dinamiche dei mercati.

La pianificazione, invece, permette di strutturare le proprie decisioni economiche, distinguendo tra le esigenze di breve periodo e quelle di medio o lungo termine.

La diversificazione finanziaria, infine, è una strategia che permette di rendere il proprio patrimonio più equilibrato, riducendo l’impatto delle fasi negative dei singoli asset finanziari.

Queste strategie non possono ovviamente eliminare incertezze e instabilità, tuttavia permettono di affrontarle in modo razionale favorendo una gestione più serena e oculata delle proprie risorse economiche.