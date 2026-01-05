Strappano la collana a un ragazzo in discoteca, giovane coppia denunciata

Genova. Una giovane coppia è stata denunciata dalla polizia con l’accusa di avere strappato a un ragazzo in discoteca la collanina d’oro.

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsi. Gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti in una discoteca di via D’Annunzio dopo la chiamata dell’addetto alla sicurezza, che aveva fermato la coppia all’uscita.

Sul posto era presente un ragazzo che ha riferito che, mentre si trovava in pista, era stato avvicinato dai due. Inizialmente sembrava volessero solo ballare, ma improvvisamente si era sentito strappare la collana dal collo e si era subito rivolto alla sicurezza del locale. Davanti alla security la ragazza è rimasta in silenzio mentre il compagno ha estratto dalla bocca la collana e l’ha restituita.

Gli agenti sul posto hanno identificato i due, un 27enne genovese e una 24enne di fuori provincia, e li hanno portati in questura per la stesura degli atti. Entrambi sono stati denunciati per furto con strappo in concorso.