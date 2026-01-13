Strage di Crans Montana, sarà un consulente dei pm romani a eseguire l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini

Genova. La Procura di Roma ha revocato le deleghe alle procure territoriali, compresa la procura di Genova per eseguire l’ autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il 16enne genovese e una delle sei vittime italiane della strage di Crans Montana. Sarà infatti un consulente nominato dai pm romani ad eseguire gli accertamenti. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, parallela a quella della procura di Sion, aveva delegato le procure territoriali di Genova, Milano e Bologna ad eseguire gli accertamenti, ma avrebbe revocato poi le deleghe per poter garantire un’omogeneità negli accertamenti.

Il corpo di Emanuele Galeppini resterà però all’istituto di medicina legale di Genova e sarà il medico legale nominato dai pm romani a spostarsi per eseguire l’esame.

Ad assistere i famigliari di Galeppini, che nel frattempo sono tornati a Dubai – dove vivono da tempo – sono gli avvocati Nicola Scodnik e Alessandro Vaccaro. L’autopsia verrà fatta da un medico legale del Gemelli di Roma, con la tac confermata il 19 gennaio e il 20 l’autopsia completa.