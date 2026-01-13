  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La decisione

Strage di Crans Montana, sarà un consulente dei pm romani a eseguire l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini

Revocata la delega alla Procura di Genova. L'incarico dovrebbe essere conferito comunque il 19 gennaio a Roma

emanuele galeppini

Genova. La Procura di Roma ha revocato le deleghe alle procure territoriali, compresa la procura di Genova per eseguire l’ autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il 16enne genovese e una delle sei vittime italiane della strage di Crans Montana. Sarà infatti un consulente nominato dai pm romani ad eseguire gli accertamenti.  La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, parallela a quella della procura di Sion, aveva delegato le procure territoriali di Genova, Milano e Bologna ad eseguire gli accertamenti, ma avrebbe revocato poi le deleghe per poter garantire un’omogeneità negli accertamenti.

Il corpo di Emanuele Galeppini resterà però all’istituto di medicina legale di Genova e sarà il medico legale nominato dai pm romani a spostarsi per eseguire l’esame.

Ad assistere i famigliari di Galeppini, che nel frattempo sono tornati a Dubai – dove vivono da tempo – sono gli avvocati Nicola Scodnik e Alessandro Vaccaro. L’autopsia verrà fatta da un medico legale del Gemelli di Roma, con la tac confermata  il 19 gennaio e il 20 l’autopsia completa.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.