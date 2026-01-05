Genova. E’ giunto a Genova questo pomeriggio il feretro di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese rimasto vittima del tragico incendio divampato la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana. La salma è giunta nel capoluogo ligure intorno alle 15:30, dopo il trasferimento all’aeroporto di Milano Linate, dove il volo di Stato era atterrato poco prima delle 14:00.

Ad accoglierla famigliari e autorità, che l’ hanno attesa per una breve e raccolta cerimonia di benedizione presso la chiesa di San Francesco del Policlinico San Martino: presenti le massime cariche cittadine e regionali: il prefetto Cinzia Torraco, la sindaca Silvia Salis, l’arcivescovo Marco Tasca e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il quale, insieme all’assessore Giacomo Giampedrone, precedentemente l’avevano accompagnata nel tragitto da Milano a Genova.

A salutarlo anche i genitori, papà Edoardo e mamma Beatrice, insieme al fratello e allo zio Sebastiano. Il rosario si terrà domani, alle ore 18.30, sempre nella chiesa del San Martino, un forma privata. Al momento non è state decise le modalità per i funerali.

L’abbraccio della città

“È una giornata che deve lasciare spazio proprio a poche parole, una vita spezzata con tante cose da fare, tanti sogni da realizzare ancora – ha commentato la sindaca di Genova Silvia Salis – Solo un messaggio di vicinanza e un abbraccio alla famiglia. Siamo qua solo per questo. Emanuele era uno sportivo brillante, un ragazzo pieno di energia e di passione, e il suo ricordo resterà sempre vivo. L’amministrazione comunale e la città intera si stringono attorno ai suoi genitori, alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene”.

“Perdere la vita a quell’età lì è una cosa che lascia sempre il segno – ha aggiunto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – Siamo con la famiglia che sta vivendo un dolore enorme, e restiamo a loro completa disposizione anche per affrontare le difficoltà logistiche legate ai prossimi giorni. Una tragedia come questa richiama con forza il dovere delle istituzioni di porre sempre al centro la sicurezza delle persone, di non dare nulla per scontato e di interrogarsi su tutte le situazioni che non sono pienamente chiare. Quando accadono eventi così drammatici, questo impegno diventa ancora più evidente e imprescindibile”.