  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'autopsia

Strage di Crans-Montana, Emanuele Galeppini è morto per asfissia

Oggi l'autopsia a Genova, disposta dalla Procura di Roma. I legali attendono un dossier dalla Svizzera con i dettagli sul ritrovamento del 16enne genovese

galeppini

Genova. E’ morto per asfissia nel locale invaso dal fumo Emanuele Galeppini, il 16enne genovese morto nella strage di Crans-Montana la notte di Capodanno a causa del rogo innescato dalle stelline pirotecniche sistemate su una bottiglia di champagne in un locale privo delle basilari misure di sicurezza.

Come prevedibile, viste le condizioni in cui gli stessi famigliari hanno visto il corpo, Galeppini non è stato travolto dalle fiamme né è rimasto schiacciato nella calca dei ragazzi in fuga dal rogo. Lo ha stabilito l’autopsia disposta dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo parallelo a quello della procura svizzera di Sion, relativo alla morte dei sei giovani italiani che hanno perso la vita nella strage.

L’autopsia è stata eseguita oggi all’istituto di medicina legale di Genova, dove il corpo del ragazzo era stato trasferito subito dopo il funerale. In base a quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dai medici legali romani, a cui a partecipato anche la consulente tecnica della famiglia Francesca Fossati, indicata dagli avvocati Nicola Scodnik e Alessandro Vaccaro, la morte del ragazzo è avvenuta per soffocamento causato dai fumi.

Adesso le analisi dovranno individuare la miscela tecnica di questi fumi, che sono chiaramente quelli causati dall’incendio Per il deposito dei risultati i consulenti hanno preso un termine di 60 giorni.

Ancora nessuna informazione è arrivata ai legali della famiglia Galeppini sulle circostanze e il punto esatto del ritrovamento del corpo. Gli avvocati sono in attesa di un dossier specifico che la Procura di Sion ha preannunciato di far avere alle famiglie di tutti i ragazzi deceduti e di quelli rimasti feriti, per agevolare fra l’altro la costituzione di parte civile nel futuro processo. La procura svizzera nel frattempo ha dato incarico a un perito di accertare le cause dell’incendio che ha provocato la strage.

 

Più informazioni
leggi anche
galeppini crans
L'inchiesta
Crans-Montana, le carte dell’inchiesta: resta un mistero la morte di Galeppini. Un suo amico: “Ho visto il fuoco e sono scappato”
A Boccadasse i funerali di Emanuele Galeppini, vittima della strage di Crans-Montana
Addio
Crans-Montana, i funerali di Emanuele Galeppini. L’arcivescovo Tasca: “Chiediamo giustizia e verità”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.