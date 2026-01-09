Strage di Crans Montana, la Procura di Genova dispone l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini

Genova. Sarà eseguita all’istituto di medicina legale dell’ospedale San Martino l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, una delle sei vittime italiane della strage di Crans Montana in Svizzera la notte di Capodanno.

A disporre l’autopsia la Procura di Genova, su delega dei pm romani che ieri hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo ‘parallela’ a quella della procura cantonale di Sion, a tutela delle vittime italiane. Per le altre cinque vittime l’autopsia è stata disposta dalle procure territoriali competenti (Milano e Bologna) sempre su delega di quella di Roma.

Per questa ragione ieri pomeriggio la salma del 16enne promessa del golf, il cui funerale si è celebrato ieri nella chiesa di Boccadasse, non è stata seppellita, ma è stata riportata all’istituto di medicina legale.

Anche la Procura di Parigi e sulla stessa scia, sempre ieri, ha proceduto quella di Bruxelles hanno aperto autonomi fascicoli.

Oggi la pm Silvia Saracino, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contatterà il medico legale e darà avviso ai famigliari. L’autopsia sarà quindi eseguita nei prossimi giorni, forse lunedì.

Il corpo di Galeppini, a differenza di altre vittime, sarebbe stato trovato praticamente integro con tanto di documenti – integri a loro volta – in tasca. Nonostante questo le autorità elevetiche non avevano proceduto a un riconoscimento praticamente scontato, ma avevano sottoposto i famigliari al confronto del dna. Poi – altra anomalia rispetto ai procedimenti italiani – la procura di Sion ha deciso di non eseguire le autopsia sulle vittime, cosa che in Italia rappresenta un passaggio praticamente obbligato. Forse anche per questa ragione la Procura di Roma – competente per i reati commessi all’estero nei confronti di cittadini italiani – ha deciso di aprire un fascicolo autonomo.

Intanto a Sion dopo l’interrogatorio di questa mattina, è stato arrestato il proprietario de La Constellation, Jacques Moretti. Secondo la procura ci sarebbe un pericolo di fuga per l’uomo, originario della Corsica. Il suo arresto dovrà essere convalidato dal giudice nelle prossime 48 ore. Interrogata anche la moglie che invece non è stata arrestata ed è uscita in lacrime dagli uffici della procura di Sion chiedendo scusa per le vittime.

Nella strage hanno perso la vita 40 ragazzi e 116 sono rimasti feriti. La coppia era già stata sentita come “persone informate sui fatti” nelle prima ore dopo la tragedia. Ora sono formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni personali e incendio colposo.