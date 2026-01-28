Stelle nello Sport, al via la 14ª edizione del Premio fotografico Nicali-Iren

Genova. Edizione numero 14 per il Premio Fotografico “Nicali – Iren”, in coincidenza con l’avvio della 27ª edizione di Stelle nello Sport, grazie al tradizionale sostegno di Iren Luce Gas e Servizi e nel ricordo dello storico Presidente del Coni Genova Carlo Antonio Nicali.

I valori dello sport, per tutte le età e abilità, al centro dell’attenzione e in tandem con la creatività di chi vive la realtà di numerose attività sportive giorno dopo giorno. La fotografia aiuta a celebrare la bellezza e le emozioni delle gesta compiute dagli atleti. Tutto questo insieme alla grande rilevanza dell’attività dei giovani e alla funzione sociale dello sport.

Il Premio Nicali-Iren consente ogni anno di porre in evidenza centinaia di scatti di straordinari momenti agonistici, di giovani e giovanissimi innamorati della propria disciplina ma anche di uomini e donne “silver” che dimostrano, a tutti i livelli, la capacità dello sport di migliorare la qualità della vita delle persone.

Il Premio Nicali-Iren, edizione dopo edizione, ha coinvolto gli interpreti di ampia parte del mondo sportivo: 49 Federazioni, 14 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione e 19 Associazioni Benemerite del Coni.

Il gesto tecnico, la gioia di una vittoria, la delusione per una sconfitta ma anche e semplicemente il sorriso di chi pratica il proprio sport preferito: questi gli ingredienti delle fotografie più apprezzate dal 2013 a oggi.

Il contest è aperto a tutti i liguri: atleti, tecnici, dirigenti, famigliari o anche solo appassionati di sport. Non è necessario essere “fotografi professionisti” e i soggetti possono essere i più diversi. E’ possibile spedire le proprie foto (massimo 3 fotografie) alla email foto@stellenellosport.com entro il 16 Marzo.

Le fotografie verranno pubblicate a partire dal 17 marzo sulla pagina Facebook “Stelle nello Sport”. Gli autori dei 10 scatti più votati attraverso i “like” verranno premiati al fianco dei 10 autori delle fotografie selezionate dalla Giuria di Qualità. Ogni autore sarà premiato con la sacca Iren Luce Gas e Servizi e numerosi bonus e gadget. Ai primi tre autori delle fotografie nelle due graduatorie saranno consegnati ulteriori premi speciali: un viaggio GNV per Sardegna o Sicilia, un premio IrenGO, un “Bellavita Pack Experience”, una borsa Stelle nello Sport con prodotti Panarello, un voucher GeRent Travel del valore di 200 euro e uno Smart Watch.