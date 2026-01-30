Stazioni marittime, la leggenda del Rex per l’inaugurazione della restaurata galleria d’imbarco 4

Genova. Nella restaurata galleria d’imbarco 4 della Stazione Marittima di Ponte dei Mille, a Genova, si è svolto un incontro dedicato alla storia del transatlantico Rex, condotto dal giornalista e scrittore Massimo Minella.

Attraverso filmati e immagini dell’Istituto Luce e della Fondazione Ansaldo, Minella ha ripercorso le principali tappe della vicenda del Rex: dal taglio della prima lamiera al varo del 1° agosto 1931 nei cantieri di Sestri Ponente, fino alla partenza del viaggio inaugurale del 27 settembre 1932 da Genova a New York. In quell’occasione, la Stazione Marittima di Ponte Andrea Doria era stata trasformata dal Consorzio Autonomo del Porto, in due anni, da ponte di sbarco merci a terminal passeggeri, per ospitare il transatlantico.

All’evento hanno partecipato autorità e rappresentanti del mondo marittimo, dello shipping e del sistema produttivo genovese. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi anche aspetti meno noti della nave, considerata un simbolo di cambiamento nella storia della marineria italiana.

Il Presidente di Stazioni Marittime S.p.A., Edoardo Monzani, ha dichiarato che il recupero della sala rientra tra le priorità della società, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza del passeggero fin dall’ingresso nel terminal. Monzani ha inoltre sottolineato l’impegno nella tutela e nell’adeguamento funzionale dei terminal storici e ha richiamato l’attenzione sulle iniziative ambientali in corso nel porto di Genova, tra cui il rifornimento LNG per alcune navi traghetto e l’elettrificazione delle banchine.

Nel suo intervento, il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha evidenziato il valore simbolico del Rex per la città di Genova e il ruolo storico del territorio ligure nell’economia del mare, sottolineando la continuità di questa vocazione anche in prospettiva futura.

L’Assessore del Comune di Genova Emilio Robotti ha espresso apprezzamento per il recupero dello spazio architettonico all’interno del terminal di Ponte dei Mille, ribadendo il legame strutturale tra la Stazione Marittima e il porto cittadino.

Nel corso dell’incontro, Minella ha infine ricordato come la storia del Rex presenti ancora elementi irrisolti: una delle eliche esterne di sinistra, del diametro di quasi cinque metri, risulterebbe ancora sepolta a circa 300 metri dalla costa slovena, nei pressi di Semedella.