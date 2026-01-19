“Stand up di periferia”, corsi di scrittura e spettacoli con il collettivo Li evito male

Genova. Diciassette appuntamenti in sei mesi per conoscere e diffondere quella che viene chiamata “comicità in piedi”: “Stand up di periferia” è il nuovo progetto del collettivo Li Evito Male, una realtà che negli ultimi anni si sta facendo spazio sul territorio genovese grazie agli appuntamenti dedicati a questa forma di comicità.

Il progetto, in partenza sabato 24 gennaio 2026 per chiudersi a fine giugno, prevede una serie di workshop, corsi di scrittura, open mic e spettacoli attraverso i quali è possibile immergersi nel mondo della stand up comedy, con protagonisti alcuni tra i più freschi e influenti talenti del genere del panorama italiano. Tra i nomi coinvolti Pietro Casella, Serena Bongiovanni, Paul D. Genovese, Daniele Gattano, Elianto, Davide Sberna e Nanni Mascena.

Due gli obiettivi cardine del progetto: divulgare l’arte della stand up comedy e animare luoghi decentrati della città offrendo l’opportunità ai giovani che vivono nelle aree periferiche cittadine di usufruire di appuntamenti ludici, culturali e formativi gratuiti. «”Stand up di periferia” nasce con l’intento di far conoscere più da vicino questa forma d’intrattenimento – raccontano i fondatori dell’associazione Li Evito Male Francesco Solari, Noemi Sanfilippo e Andrea Bruzzone – e quello che c’è dietro la battuta: la funzione terapeutica della scrittura, l’effetto liberatorio di mettersi in gioco personalmente sul palco e la gratificazione di essere riusciti a creare ed esporre un proprio monologo».

Un progetto pensato e sviluppato da giovani per i giovani, in cui tutti gli appuntamenti saranno appositamente gratuiti e aperti alla cittadinanza, con un’attenzione particolare agli under 35 residenti delle periferie genovesi. I quartieri coinvolti dalle attività di “Stand up di periferia” sono Staglieno, San Fruttuoso, Sestri Ponente e Voltri. «Un altro importante obiettivo – continuano i tre comici – è quello di creare degli spazi nelle periferie in cui chiunque, soprattutto i più giovani, possa sentirsi libero di raccontare la propria storia, imparare la tecnica della scrittura creativa e le basi della comicità, nonché presentare un pezzo autoriale davanti a un vero pubblico. Il progetto culmina con la realizzazione di due spettacoli in due teatri di fondamentale importanza per il territorio genovese, il Teatro Verdi e il Teatro Garage, in cui, insieme ad alcuni esponenti del collettivo, si esibiranno comici di rilievo nazionale, per permettere al grande pubblico di ammirare alcuni dei migliori esponenti della stand up comedy in Italia».

Il collettivo Li Evito Male da diverso tempo è già sinonimo di qualità e originalità nel panorama comico cittadino: dal 2022 organizza eventi, rassegne e laboratori di scrittura gratuiti nel centro storico genovese, con l’obiettivo di far conoscere la stand up comedy e offrire ai giovani un intrattenimento originale e sano. Nata dall’incontro di quattro persone, oggi l’associazione conta circa 15 membri di età compresa fra i 25 e i 35 anni.

“Stand up di periferia” è risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico per la selezione di progetti ideati da associazioni giovanili e/o gruppi di giovani in partenariato con enti del terzo settore, in attuazione dell’intervento 4 del “Piano triennale Progetto Giovani”, proposto da Regione Liguria.

Gli appuntamenti di “Stand up di periferia”

Le attività formative del progetto si suddividono in corsi di scrittura base, vere e proprie lezioni di scrittura creativa in cui i comici del collettivo insegnano ai partecipanti l’a-b-c della comicità, con dimostrazioni ed esercitazioni, mantenendo sempre un approccio laboratoriale di analisi e confronto sui pezzi scritti, e in workshop, ovvero lezioni di approfondimento tenute da comici professionisti. Le attività formative sono divise in due percorsi con due gruppi di partecipanti distinti: il primo, da gennaio a marzo, si concentra nelle zone di levante; il secondo, da aprile a giugno, nelle zone di ponente). Entrambe le attività sono gratuite, ma è necessaria l’iscrizione da effettuare entro giovedì 22 gennaio attraverso un modulo scaricabile dalla pagina Instagram del collettivo: https://www.instagram.com/li_evito_male/.

I comici che tengono i corsi di scrittura e insegnano durante i workshop sono Pietro Casella, giovane talento comico e autore, considerato una delle voci più originali della nuova stand-up italiana, Paul D. Genovese, comico, opinionista sportivo e autore di comici professionisti di livello nazionale, e Serena Bongiovanni, comica professionista e organizzatrice di corsi di stand up comedy e improvvisazione. Il programma di “Stand up di periferia” prende il via sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 10 alle 16 nella sede dell’associazione Larsen nel quartiere di Staglieno (via della Pigna 26R) con il primo workshop tenuto dal comico Paul D. Genovese.

Degli eventi serali fanno invece parte gli open mic, in cui i partecipanti ai workshop e ai corsi hanno l’opportunità di esibirsi con un breve monologo su un vero palco, per testare le battute davanti al pubblico e imparare a gestire “l’ansia da palcoscenico”; e i grandi eventi, con protagonisti comici di fama nazionale, tra cui Daniele Gattano (Le Iene, Battute su Rai2, Comedy Central), Elianto (Zelig) e Davide Sberna (Pota Boys), protagonisti dello spettacolo in scena al Teatro Verdi di Sestri Ponente venerdì 13 marzo 2026, e Nanni Mascena (Friccicore Stand Up Comedy), in scena giovedì 28 maggio 2026 al Teatro Garage di San Fruttuoso. Anche in questo caso, gli eventi sono a ingresso libero.