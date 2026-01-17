Staglieno, inaugurata la mostra “La via delle rose. Una storia di bellezza per la Valpolcevera”

Genova. Dopo la tappa di palazzo Tursi dello scorso autunno, la mostra fotografica a cura di Stefania Perrone “La via delle rose. Una storia di bellezza per la Valpolcevera” è stata inaugurata presso la sala espositiva del cimitero monumentale di Staglieno.

Per introdurre la mostra – che sarà visitabile da oggi al 6 febbraio – la direzione Servizi cimiteriali del Comune di Genova e l’associazione volontari “QuellicheaTrastacistannobene” (che curano il Cimitero di Murta e il suo roseto, da due anni inseriti nella sezione Nonsolostaglieno del programma della Settimana alla scoperta dei cimiteri europei) hanno organizzato una tavola rotonda dal titolo: “Scommettere sulla bellezza: il potenziale turistico dei cimiteri monumentali per i territori che li ospitano”, alla quale hanno partecipato l’assessora al Welfare Cristina Lodi, l’assessore Emilio Robotti e il consigliere Enrico Vassallo.

“Il cimitero di Murta e il suo roseto – dichiarano gli assessori Lodi e Robotti – sono tra i luoghi che genovesi e turisti dovrebbero scoprire o riscoprire. Avevamo già accolto questa mostra a Palazzo Tursi, ma siamo felici che possa essere visitata anche a Staglieno, perché è una testimonianza preziosa non solo della bellezza che possiamo trovare in luoghi inaspettati, ma lo è anche dell’impegno di una comunità e dei volontari che in questi anni hanno svolto un lavoro esemplare nella cura del roseto. Invitiamo non solo a visitare la mostra, ma anche a raggiungere il cimitero di Murta per poter ammirare di persona la bellezza del suo roseto”.

Il piccolo cimitero di Murta e il suo roseto, considerati gioielli del patrimonio storico genovese, sono stati recuperati grazie al lavoro delll’associazione Quellicheatrastacistannobene APS, che recentemente ha festeggiato il 190° anniversario dall’apertura del camposanto, intorno al quale ruota il progetto “La via delle rose” per la riqualificazione del territorio di Trasta e Murta nel nome della storia, della natura e della bellezza.

È in questo progetto che si inserisce la mostra fotografica omonima che racconta attraverso gli scatti di Stefania Perrone un territorio della Val Polcevera che grazie alle rose ha avviato la sua rinascita e la storia di un gruppo di amici che hanno creduto nei propri sogni e che lavorano con passione per la conservazione del patrimonio storico e paesaggistico del luogo in cui vivono.

Le foto raccontano le attività che gravitano attorno alle rose: le visite guidate, i pomeriggi alle Scuderie di Villa Paola, gli eventi all’ora del té impreziositi da eleganti tavole imbandite con tazze di porcellana su cui si servono le ricette della tradizione.

La mostra, dicono gli organizzatori, vuole essere un invito a visitare il Roseto di Murta – Giuseppe Maria Rissone, percorrendo “La Via delle rose” che da Trasta sale a Murta perché, dopo anni di abbandono, il campo santo è stato recuperato dal lavoro dei volontari, e oggi lo conservano per aprirlo ai visitatori in occasioni speciali, raccontando la storia e illustrando la collezione botanica di Rose chinensis, custodita nel cimitero: 80 varietà che rendono unico in Italia questo giardino, un vero e proprio percorso nella storia della rosa dalla fine del 1700 a oggi.