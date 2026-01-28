Sprofonda la strada in via Mogadiscio: rilievi in corso e traffico a senso unico alternato

Genova. Delle lunghe crepe longitudinali sono state verificate ieri pomeriggio in via Mogadiscio, la strada che collega il popoloso quartiere di Sant’Eusebio con il fondo della vallata del Bisagno. Le fessurazioni dell’asfalto sono localizzate in un tratto in cui la sede stradale è sorretta da un piccolo impalcato, sostenuto da un muro di contenimento.

Secondo quanto riferito dal municipio, il cedimento avrebbe interessato anche parte del marciapiede limitrofo, sui cui erano posizionati i bidoni per la raccolta dei rifiuti, poi rimossi. E’ stata attivata aster per procedere con gli scavi, mentre gli uffici strade del comune di Genova stanno procedendo con i rilievi per verificare la dimensione del dissesto.

Nel frattempo è stata chiusa una corsia di marcia, obbligando il traffico veicolare ad un senso unico alternato, regolato da semaforo, cosa che sta già creando disagi per la zona, con lunghe code soprattutto nelle ore di punta. Al momento non è chiara entità del dissesto e, soprattutto, le tempistiche di risoluzione della criticità.