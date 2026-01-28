  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagi

Sprofonda la strada in via Mogadiscio: rilievi in corso e traffico a senso unico alternato fotogallery

Disagi per i residenti del quartiere di Sant'Eusebio, con code e traffico a singhiozzo

via mogadiscio cantiere

Genova. Delle lunghe crepe longitudinali sono state verificate ieri pomeriggio in via Mogadiscio, la strada che collega il popoloso quartiere di Sant’Eusebio con il fondo della vallata del Bisagno. Le fessurazioni dell’asfalto sono localizzate in un tratto in cui la sede stradale è sorretta da un piccolo impalcato, sostenuto da un muro di contenimento.

Secondo quanto riferito dal municipio, il cedimento avrebbe interessato anche parte del marciapiede limitrofo, sui cui erano posizionati i bidoni per la raccolta dei rifiuti, poi rimossi. E’ stata attivata aster per procedere con gli scavi, mentre gli uffici strade del comune di Genova stanno procedendo con i rilievi per verificare la dimensione del dissesto.

Nel frattempo è stata chiusa una corsia di marcia, obbligando il traffico veicolare ad un senso unico alternato, regolato da semaforo, cosa che sta già creando disagi per la zona, con lunghe code soprattutto nelle ore di punta. Al momento non è chiara entità del dissesto e, soprattutto, le tempistiche di risoluzione della criticità.

via mogadiscio cantiere
guarda tutte le foto
4
  • via mogadiscio cantiere
  • via mogadiscio cantiere
  • via mogadiscio cantiere
Sprofonda la strada in via Mogadiscio: rilievi in corso e traffico a senso unico alternato
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.