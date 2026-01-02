  • News24
Tuffo di gruppo

Sportiva Sturla, martedì il Cimento dell’Epifania

Genova "Cimento dell’Epifania" Sportiva Sturla

Genova. Martedì 6 gennaio riparte la stagione degli eventi firmati Sportiva Sturla. Come per tradizione, appuntamento con il Cimento dell’Epifania, occasione per persone di ogni età e abilità per un beneaugurante tuffo in acqua. Un evento che fa parte della storia di una società, quella presieduta da Albertina Ticò, che nel 2026 compie 106 anni.

“Teniamo molto al Cimento perché rappresenta una possibilità per stare insieme già a partire dall’inizio di ogni anno – afferma la Ticò – La nostra Sportiva Sturla, anno dopo anno, si consolida come presidio sociale di valore grazie alle molteplici opportunità sportive per le famiglie”.

Ritrovo ed iscrizioni presso lo chalet di via V maggio 2D alle 10, tuffo in mare previsto alle 11:30 e premiazioni alle 12:30.

