Spaccio tra Pré e la Darsena, in manette due fratelli

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due fratelli di 22 e 26 anni per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. martedì pomeriggio erano impegnati in un appostamento legato proprio a una possibile attività di spaccio nella zona di via Prè. Dopo diversi controlli a piedi hanno individuato un giovane che si aggirava nella zona della Darsena.

Lo hanno quindi fermato per un controllo e durante la perquisizione hanno trovato negli slip diverse dosi di droga e 170euro in contanti. La perquisizione è stata estesa anche a casa, dove è stato trovato il fratello impegnato a confezionare le dosi. Nell’abitazione dei due, cittadini marocchini, sono stati trovati 5.700 euro, 87 grammi di cocaina e 110 grammi di cannabis.

Durante le fasi di identificazione dei ragazzi, il cellulare di uno dei due continuava a squillare ed è stato controllato: tra le foto sono state trovate alcune immagini conLa Polizia di Stato di Genova ha arrestato due fratelli di 22 e 26 anni per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio.

Posto il tutto sotto sequestro, i due fratelli sono stati arrestati e giudicati con rito direttissimo.