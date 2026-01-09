  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Recidiva

Condannato per spaccio, i carabinieri lo arrestano in centro storico con oltre 30 dosi

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione

carabinieri, centro storico, pre

Genova. Condannato dal tribunale con l’accusa di spaccio e produzione di droga, è stato trovato dai carabinieri in centro storico con oltre 30 dosi di droga pronte per essere vendute.

L’uomo, un 45enne cittadino del Senegal, è stato condannato a 7 mesi e 29 giorni di carcere per spaccio ed era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova

I carabinieri lo hanno rintracciato in piazza del Monastero, lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 32 dosi di sostanza stupefacente, 12 di eroina e 20 di crack, nascoste in bocca, oltre a 170 euro in contanti. L’arrestato è stato trasferito in carcere a Marassi.

Più informazioni
leggi anche
polizia centro storico
Controlli
Spaccio di droga, il 2026 inizia con arresti e denunce in centro storico
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.