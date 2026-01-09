Condannato per spaccio, i carabinieri lo arrestano in centro storico con oltre 30 dosi

Genova. Condannato dal tribunale con l’accusa di spaccio e produzione di droga, è stato trovato dai carabinieri in centro storico con oltre 30 dosi di droga pronte per essere vendute.

L’uomo, un 45enne cittadino del Senegal, è stato condannato a 7 mesi e 29 giorni di carcere per spaccio ed era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova

I carabinieri lo hanno rintracciato in piazza del Monastero, lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 32 dosi di sostanza stupefacente, 12 di eroina e 20 di crack, nascoste in bocca, oltre a 170 euro in contanti. L’arrestato è stato trasferito in carcere a Marassi.