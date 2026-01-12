  • News24
Due spaccate a pochi minuti l’una dall’altra: due arresti nella notte

Intervento della polizia a Punta Vagno e a Quinto, in via Gianelli, presi di mira un bar e un'agenzia immobiliare

Genova. Due spaccate negli stessi minuti, a qualche chilometro di distanza l’una dall’altra, due arresti da parte della polizia: è successo la notte scorsa in via Capello, a pochi passi da Punta Vagno, e in via Gianelli, a Quinto, a finire in manette due uomini.

Nel primo intervento, in via Giannelli, gli operatori delle volanti si sono messi alla ricerca di un uomo che era stato visto entrare in un’agenzia immobiliare forzando la porta, per poi uscire poco dopo con qualcosa in mano e tentare di aprire alcune macchine parcheggiate nelle vicinanze. È stato individuato mentre camminava in via Quarto e trovato con in mano uno smartphone, risultato appartenere all’agenzia. In questura è stato identificato: un 45enne di fuori provincia già pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Dopo pochi minuti gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in via Mario Cappello per una segnalazione di un uomo che si era introdotto in un bar asportando la cassa automatica per poi fuggire verso la spiaggia.In costante contatto telefonico con la persona che ha fatto la segnalazione, la sala operativa ha guidato gli operatori fino al punto in cui è stato trovato l’uomo, nascosto tra le barche e intento a scassinare la cassa.

L’uomo è stato immediatamente fermato e portato in questura; si tratta di un 21enne cittadino tunisino, incastrato dalle immagini delle telecamere installate nel bar. Il denaro rubato, circa 1.600 euro, è stato recuperato e restituito, il giovane arrestato per furto e danneggiamento.

