Spaccata in un negozio a Marassi, la polizia trova il ladro: aveva rubato anche al Comune

Genova. Lo scorso dicembre aveva spaccato la vetrina di un negozio a Marassi, asportando il fondo cassa.
Ora, grazie alle indagini della squadra mobile della polizia di Genova, è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere.
Protagonista un 45enne residente fuori Genova, riconosciuto come presunto responsabile di una serie di altri episodi, come furti a privati ma anche apparecchiature elettroniche di proprietà del Comune di Genova, oltre al possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.
La misura, emessa dal Gip presso il Tribunale di Genova, gli è stata notificata al carcere di Marassi, dove si trova già per altri motivi.