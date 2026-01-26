“Spaccata” ad Arenzano, ladri sfondano le vetrine di un negozio con un tombino

Arenzano. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo una “spaccata” all’interno di un negozio di via Vittorio Veneto, ad Arenzano.

Si tratta di due cittadini marocchini di 45 e 47 anni, accusati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I militari del Radiomobile sono intervenuti la notte scorsa dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno visto due uomini a volto coperto forzare la saracinesca di un negozio e usare un tombino per rompere la vetrina.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato e bloccato all’interno del negozio uno dei due uomini mentre armeggiava con la cassa. Il complice invece ha provato a scappare tra calci e pugni, ma alla fine è stato anche lui bloccato.

I due, dopo le formalità di rito, sono stati tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Arenzano in attesa del rito direttissimo.