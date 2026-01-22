Insetti e cibi mal conservati, ancora multe e sospensioni per alcuni locali genovesi

Genova. Multe, attività sospese e segnalazioni nei confronti di alcuni bar, gastronomie e ristoranti cittadini. La sera del 20 gennaio i carabinieri della compagnia Genova Centro hanno effettuato un servizio di controllo ad alto impatto nel centro storico genovese, nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

L’operazione, mirata alla salvaguardia della salute pubblica e al rispetto delle norme igienico-sanitarie, è stata condotta con il supporto specializzato del personale della struttura complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3 Ats Liguria. Nel corso dei controlli sono stati ispezionati cinque esercizi commerciali, tra cui due gastronomie, un ristorante-pizzeria, un bar-ristorante e un bar.

A carico delle attività controllate sono emerse numerose violazioni della normativa alimentare, che hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative e penali, oltre all’adozione di sequestri e provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività.

In particolare, i militari hanno riscontrato carenze nelle condizioni di pulizia e manutenzione dei locali e delle attrezzature, nonché gravi irregolarità nella corretta conservazione degli alimenti. Sono state inoltre accertate violazioni delle procedure HACCP, fondamentali per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari, e la presenza di animali infestanti, circostanza che ha ulteriormente aggravato il quadro delle irregolarità.

A queste si sono aggiunte la mancata corretta indicazione degli allergeni sui menù e carenze nella formazione del personale. Durante le ispezioni è stata anche riscontrata la presenza di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, che ha comportato il sequestro di circa 50 chilogrammi di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Nei confronti dei titolari delle attività controllate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di poco meno di 20mila mentre per alcuni esercizi è scattata la sospensione dell’attività.