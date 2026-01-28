Silvia Salis: “Ice alle Olimpiadi? Sono d’accordo con Sala, una presenza che non gradiamo”

Genova. “Sono completamente allineata col sindaco Sala, una presenza che noi non gradiamo“. Così Silvia Salis, sindaca di Genova ed ex vicepresidente vicaria del Coni, prende posizione sull’invio degli agenti Ice (l’agenzia federale statunitense deputata la controllo dell’immigrazione) alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

L’arrivo dei militari posti direttamente sotto il controllo di Trump ha generato forti polemiche alla luce di quanto accaduto nel Minnesota negli ultimi mesi: due persone uccise in strada, spari sulla popolazione, arresti, un bambino di cinque anni preso in custodia. Il Governo ha fatto sapere che non avranno compiti di sicurezza pubblica, ma si occuperanno di proteggere i loro connazionali da una sala operativa allestita al Consolato di Milano.

E il sindaco meneghino Beppe Sala è stato netto: “Io non mi sento tutelato da Piantedosi. È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. . Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza“.

“È vero che tutti gli stati hanno la loro intelligence che si occupa della protezione delle personalità di spicco politiche che vanno alle Olimpiadi e delle loro squadre – ha commentato oggi la sua collega Silvia Salis – però dovremmo domandarci non tanto perché su questo succeda, che è una cosa normale, ma come mai gli Stati Uniti mandano in Italia alle Olimpiadi come intelligence un corpo di polizia violento, totalmente impreparato, che sta facendo dei disastri sotto gli occhi di tutti e che risponde direttamente al presidente degli Stati Uniti, quindi non ha nessun altro tipo di riferimento”.

“Questa è una cosa che ci deve spaventare molto, secondo me, e sono completamente allineata con Sala nel dire che si potevano fare altre scelte, soprattutto in un momento nel quale quel corpo di polizia sta destando lo sconcerto in tutto il mondo e il disgusto anche per quello che stanno facendo”, ha aggiunto la sindaca di Genova.

Sulla situazione negli Stati Uniti la sindaca Salis era già intervenuta negli scorsi giorni, durante le celebrazioni per il Giorno della Memoria: “Quello che vediamo nelle strade di Minneapolis, in America, in quella che da tutti viene identificata come la più grande democrazia del pianeta, ci mette orrore e ci ricorda che la storia non è una linea retta ma si può ripresentare in forma ciclica”.