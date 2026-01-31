  • News24
Verso il 2027

Silvia Salis alla convention di Primavera a Roma: “Uniti si può battere il centrodestra”

La sindaca di Genova tra gli ospiti più attesi all'evento che ambisce a riunire i civici e moderati di centrosinistra. E Sala le fa un assist: "Lei leader della coalizione? Può essere una buona alternativa"

silvia salis

Genova. C’era anche la sindaca di Genova Silvia Salis tra gli ospiti più attesi a Roma alla convention politica di Primavera, l’associazione fondata dall’ex ministro Vincenzo Spadafora che punta a riunire il mondo dei moderati e civici di centrosinistra come “quarta gamba” della coalizione, rivolgendosi in particolare a chi è deluso dai partiti di quell’area.

È possibile battere il centrodestra? “Io penso che ogni gara vada giocata e se la giochi bene ogni premio è contendibile. In un momento in cui si cerca sempre di dividere, chi lavora per l’unione sta facendo un atto rivoluzionario, perché le divisioni sono sempre il primo passo per l’irrilevanza mentre l’unione è sempre il primo passo verso la vittoria”, ha detto Salis. Serve “essere uniti e capire su cosa insistere per creare un programma che vada incontro davvero alle esigenze del paese”.

I punti di debolezza di questo governo sono sotto gli occhi di tutti“, dal “fallimento sulla sicurezza” alla “distanza dalle persone” che non hanno risposte sul “potere di acquisto e sanità”. Secondo la prima cittadina genovese “viene scaricato tutto sulle spalle dei sindaci”, mentre nel nuovo pacchetto sicurezza si intravedono solo “proclami” e “spot per creare un nuovo nemico”. Servirebbero invece soluzioni “complesse” come i progetti sociali”.

A livello nazionale si continua a spingere su Salis come possibile leader della coalizione progressista in vista delle elezioni politiche del 2027. A caldeggiare questa ipotesi sembra essere anche il sindaco di Milano Beppe Sala, spesso sulla sua lunghezza d’onda: per la leadership servirebbe “un modello con una costellazione di nomi credibili con capacità accertate” e “la sindaca di Genova può essere una buona alternativa. Ha bisogno di dimostrare sul campo ciò che sa fare” ma “di certo è un profilo non comune con caratteristiche uniche”.

Salis, pur continuando a partecipare a eventi politici nazionali, ha dichiarato che ha intenzione di portare a termine il suo mandato da sindaca fino al 2030 e ha chiarito che è contraria alle primarie come strumento per scegliere il leader della coalizione.

 

