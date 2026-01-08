Genova. Parte la raccolta firme di Assoutenti Liguria e dei comitati dei pendolari per chiedere maggiore sicurezza nelle stazioni e sui treni.

L’iniziativa arriva dopo l’aggressione, l’ennesima, a un capotreno, avvenuta a Imperia su un intercity partito da Ventimiglia e diretto a Milano.

Sicurezza sui treni, le richieste di Assoutenti e pendolari

I sindacati hanno già proclamato uno sciopero per l’8 gennaio, e adesso Assoutenti e comitati dei pendolari hanno deciso di unirsi alla protesta, sottolineando però che “non bastano gli scioperi. Bisogna passare a soluzioni radicali come quella di mettere i tornelli per accedere alle stazioni che dovranno essere maggiormente presidiate da personale di Fs security, e avere a disposizione defibrillatori per garantire anche rapidi interventi e per la salute dei passeggeri”.

Alla richiesta è associata la raccolta firme, indirizzata al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e all’amministratore delegato di Ferrovie Dello Stato, Stefano Donnarumma, con cui si chiede appunto di mettere in atto al più presto queste contromisure, compresa quella di garantire su tutti i treni regionali il personale della security di Fs.

L’aggressione e il fermo dei responsabili

Il capotreno è stato aggredito martedì con un coccio di bottiglia da un uomo che viaggiava con una donna. I due volevano salire sul treno dopo una lite sulla banchina. Il dipendente di Trenitalia li ha fatti scendere, ma ha voluto proseguire il viaggio nonostante l’aggressione. Per questo all’arrivo a Genova è stato medicato e sentito dai poliziotti della Polfer, confermando l’identità degli aggressori che erano stati nel frattempo fermati e identificati dalle volanti della Questura di Imperia.

I due prima di salire sul treno e aggredire il capotreno avevano già aggredito e rapinato un clochard di 47 anni portandogli via 50 euro. Gli agenti della Questura hanno inviato ai colleghi della Polfer le foto dei due fermati per la rapina precedente, consentendo così l’identificazione anche per l’aggressione al dipendente delle ferrovie.