Sicurezza sanitaria e farmaceutica, oltre 300 controlli nel 2025 dai Nas di Genova

Genova. Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri di Genova ha illustrato le attività svolte nel 2025, nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi nel campo.

In particolare, nell’anno 2025, sono state complessivamente controllate 294 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i carabinieri del Nas di Genova hanno riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia di 5 persone, contestando 23 sanzioni amministrative.

Le accuse sono gravi: truffa ai danni dello stato, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 52 ispezioni mirate, che hanno portato due arresti e la denuncia di 16 persone per reati che vanno dalla ricettazione all’associazione per delinquere ed a sanzioni per violazioni della normativa di settore.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 80mila euro, ritirando dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore di oltre 450mila euro.