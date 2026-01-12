Si chiude “Liguria 2025 Regione europea dello sport”, sfilata di campioni mondiali al Carlo Felice

Genova. Un Carlo Felice gremito ha salutato i grandi nomi dello sport che questo pomeriggio hanno dato vita a ‘Teatro dei campioni’, l’evento di chiusura di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport, con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro, oltre al sindaco di Genova Silvia Salis.

Per l’occasione Regione ha chiamato a raccolta Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio e portiere campione del mondo nel 2006; gli atleti olimpici, vincitori di medaglia d’oro Stefania Belmondo (nello sci di fondo ad Albertville 1992 e Salt Lake City 2002), Jury Chechi (negli anelli ad Atlanta 1996), Antonio Rossi ( kayak, Atlanta 1996 e Sidney 2000); la sciatrice Marta Bassino (due ori mondiali, nello slalom parallelo a Cortina d’Ampezzo 2021 e nel supergigante a Courchevel/Méribel 2023).

Un riconoscimento speciale, la Croce di San Giorgio – massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale – al grande tennista ligure Fabio Fognini, recentemente ritiratosi dopo una carriera che lo ha visto arrivare nella Top 10 del ranking ATP. Tutti loro hanno raccontato al pubblico la loro storia e le loro esperienze nelle varie discipline.

“Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport è stato un anno intenso, e abbiamo voluto concluderlo con questo evento speciale, dedicato allo sport, che ha visto ancora una volta una grande risposta da parte dei liguri – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La nostra regione ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di cogliere le opportunità, di vincere le sfide e di farlo al massimo livello: il riconoscimento da parte di Aces della Liguria come Best european region of sport ha certificato infatti non solo l’impegno, ma anche e soprattutto la qualità delle politiche messe in campo dalla Regione per il mondo dello sport. Oggi chiudiamo questo anno straordinario con una sfilata di campioni assoluti che, grazie alle loro parole, sono sicuro ispireranno tutti, dai più giovani atleti fino agli adulti, con le loro storie di sacrificio, dedizione e impegno: sono queste le chiavi per il successo”.

“Regalare ai liguri un vero e proprio ‘teatro di campioni’ è stato il modo migliore per chiudere un anno speciale – prosegue l’assessore allo Sport Simona Ferro –. Un anno segnato non solo dalla presenza di grandi eventi e grandi atleti, ma anche da importanti politiche a sostegno dello sport di base e dell’attività sportiva per tutti: dagli investimenti record per l’impiantistica sportiva, con 11 milioni di euro stanziati, ai bandi che hanno sostenuto oltre 10mila tra famiglie e associazioni sportive, fino ad arrivare al progetto “Radici dello Sport”, che attraverso la piantumazione di nuovi alberi in tutte le province rappresenta simbolicamente l’eredità di Liguria 2025 e che in questi primi mesi del nuovo anno vedrà l’inaugurazione di nuove aree verdi. Concludere con una serata come questa significa anche dare spazio alla voce dei grandi campioni, che con le loro testimonianze sanno trasmettere fiducia ed energia ai giovani liguri, incoraggiandoli a inseguire i propri sogni”.