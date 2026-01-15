  • News24
Sanzionato

Venditore abusivo in strada a Sestri Ponente: scatta la multa da 5mila euro

Il controllo è stato eseguito durante un servizio tra via Travi, via Menotti e via Biancheri, zona più volte segnalata dai residenti per episodi di irregolarità

Genova. Vendeva cibo e bevande da un furgone in strada, tutto senza licenza. Per l’uomo, controllato dagli agenti della polizia locale, è scattata una multa da 5.000 euro.
Il controllo è stato eseguito durante un servizio svolto a Sestri Ponente, tra via Travi, via Menotti e via Biancheri, zona più volte segnalata dai residenti per episodi di irregolarità.
Durante il controllo gli agenti hanno individuato una persona che, utilizzando un autocarro refrigerato, vendeva generi alimentari e bevande senza possedere la licenza per il commercio itinerante.
“Questi interventi – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – sono il frutto di un lavoro costante sul territorio e della preziosa collaborazione dei cittadini. Le segnalazioni che riceviamo ci permettono di intervenire in modo mirato nelle zone più esposte al degrado”.
