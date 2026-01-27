  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Questa mattina

Sestri Ponente, sfratto per famiglia con tre minori: dopo il presidio arriva il rinvio

La proprietà ha rifiutato la mediazione del Comune di Genova che aveva proposto una somma risarcitoria

sfratto presidio sunia

Genova. Questa mattina l’Ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Genova si è presentato in Via Catalani a Sestri Ponente per effettuare uno sfratto esecutivo nei confronti di una famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di marito, moglie e tre minori di 5, 10 e 15 anni. L’uomo è stato occupato prima per una ditta in appalto Fincantieri e dopo aver perso il lavoro ha aperto un negozio di frutta e verdura. Con questa attività sono arrivate le difficoltà economiche e la famiglia non è più riuscita a pagare l’affitto.  Il Comune di Genova ha riconosciuto la morosità incolpevole e ha offerto alla proprietà una somma risarcitoria che è stata rifiutata.

“E’ inconcepibile che nonostante la mediazione del Comune e il suo coinvolgimento in solido, la proprietà neghi ogni sorta di mediazione – dichiara Bruno Manganaro Segretario Sunia Genova – cercheremo in ogni modo di impedire questo sfratto che è la conseguenza diretta dell’imbarbarimento che sta travolgendo il mondo del lavoro dove non è permesso alcun tipo di fragilità”.

Anche a seguito del presidio al quale hanno partecipato rappresentanti di Sunia, GenovaSolidale, Spi Cgil Genova e Fiom Cgil, è arrivata la notizia che lo sfratto è stato rinviato al 4 marzo. “Bene il rinvio di un mese ma non è la soluzione che deve essere definitiva a tutela di tutti ma soprattutto dei minori coinvolti” conclude Manganaro.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.