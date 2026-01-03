Sestri Ponente, donna accerchiata e aggredita da tre ragazzi sul bus: volevano rubarle il portafoglio

Genova. Accerchiata da tre giovani che hanno tentato di rubarle il portafogli per poi aggredirla. È successo ieri sera, poco prima delle 21.00, a bordo di un bus della linea 1 in via Hermada a Sestri Ponente.

L’intervento della polizia è scattato a seguito di una segnalazione al 112. La vittima, ancora presente sul posto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ha dichiarato che poco prima era stata circondata da un gruppo di ragazzi: due l’avevano distratta mentre il terzo le apriva lo zaino tenuto in spalla, nel tentativo di mettere a segno il furto.

Un passeggero l’aveva avvertita di quanto stava accadendo, interrompendo l’azione dei giovani. Poco dopo però una ragazza l‘aveva colpita al volto con un telefono cellulare, innescando un parapiglia che aveva costretto il conducente ad interrompere la corsa. Nel frattempo i tre si erano dati alla fuga.

Anche le volanti impegnate in zona, acquisita la descrizione dettagliata dei giovani diramata via radio, hanno collaborato alle ricerche. Poco dopo sono stati rintracciati nei pressi della stazione di Cornigliano: due algerini di 19 e 25 anni e una ragazza 24enne di nazionalità tunisina.

La ragazza è stata trovata in possesso di un coltellino della lunghezza complessiva di 10 centimetri, di cui 4 di lama. Il 19enne, tra l’altro, aveva l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia per precedenti reati contro il patrimonio. Sono stati tutti denunciati per tentato furto aggravato in concorso tra loro, la 24enne è stata anche segnalata per lesioni aggravate e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.