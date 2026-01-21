Sestri Levante, accorpate le spiagge libere e istituita una organizzata nella Baia di Portobello

Sestri Levante. Il consiglio comunale di Sestri Levante ha approvato a maggioranza, nella seduta di ieri sera, l’aggiornamento del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pud), strumento per la pianificazione e la gestione del litorale cittadino, che aggiorna il progetto adottato nel 2010.

L’amministrazione comunale ha istituito una slo (spiaggia libera organizzata) nella Baia di Portobello e previsto un campo boe al largo della Baia delle Favole (la cui gestione sarà affidata attraverso un project financing; l’avviso pubblico sulle manifestazioni di interesse uscirà nei prossimi giorni).

Il nuovo assetto prevede inoltre che a Riva Levante le spiagge libere vengano accorpate di fronte alla nuova passeggiata in un’unica grande spiaggia, mentre le aree in concessione siano collocate ai lati. Il nuovo aggiornamento recepisce servizi dedicati, come le spiagge per persone con disabilità e quelle destinate agli animali domestici. Le modifiche introdotte rispettano ampiamente i parametri di legge che prevedono la presenza sul territorio comunale di almeno il 40% di spiagge libere.

Il documento recepisce le modifiche normative intervenute negli ultimi anni, in particolare le indicazioni della Regione Liguria che richiedono l’inclusione, all’interno del Pud, anche delle aree a mare e non solo di quelle a terra, e tiene conto dell’evoluzione della linea di costa e degli interventi di ripascimento effettuati sul territorio comunale.

“Questo aggiornamento − dichiara l’assessore al Demanio Luigi Ceffalo − nasce da un lavoro approfondito, basato su dati tecnici aggiornati e su un confronto costante con operatori e cittadinanza. Il Pud definisce un quadro chiaro per la gestione del demanio marittimo, garantendo la tutela della costa, dell’ambiente e del paesaggio, un corretto equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione e una migliore organizzazione della fruizione degli arenili, anche alla luce delle nuove prescrizioni regionali”.

“L’approvazione dell’aggiornamento del Pud − dichiara il sindaco Francesco Solinas − rappresenta un risultato importante per la città. Ringrazio l’assessore Ceffalo, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro, svolto con serietà e con un metodo improntato all’ascolto e al confronto. È uno strumento che consente di governare in modo responsabile l’uso del nostro litorale, tutelando l’ambiente e garantendo regole chiare per cittadini e operatori”.

Il percorso che ha portato all’approvazione del nuovo Pud è stato preceduto da un ampio confronto con le categorie interessate (commissione Portobello, operatori portuali, balneari, associazioni) con l’obiettivo di condividere scelte e indirizzi e arrivare a una pianificazione equilibrata e sostenibile.

Per l’opposizione c’è conflitto di interessi

I consiglieri Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia) contestano con una nota: “Per un consigliere di opposizione vale il conflitto di interesse. Per un consigliere di maggioranza nelle stesse identiche condizioni no. Solinas approva il Piano di Utilizzo Demaniale garantendo il numero legale alla seduta solo grazie a un esponente della sua maggioranza che resta in aula dopo che la maggioranza, con il solito “censore” che però tace poi nei confronti dei suoi vicini di banco, chiede che si allontanino due consiglieri di opposizione che, correttamente, lasciano l’aula. Far passare il Piano del Demanio avendo lo zio balneare, secondo Solinas & C. non è conflitto d’interesse. Come non lo era, la volta scorsa, per il sindaco votare un provvedimento per salvare dal fallimento l’azienda della quale è dipendente e di conseguenza salvare il proprio posto di lavoro. Questa è Sestri Levante, questa è l’amministrazione di chi prometteva trasparenza e rispetto delle regole. Ma le regole se le fa e se le riscrive da sola, di volta in volta. Anzi, se le interpreta due volte diversamente nel corso della stessa seduta. Tanto che poi pretende anche di cambiare il regolamento del consiglio comunale a colpi di maggioranza: finge di proporre una commissione per studiare le modifiche, ma prevede che se questa non raggiunge un accordo, cioè se non fa ciò che vuole la maggioranza, in consiglio venga impedita la discussione e la possibilità di apportare modifiche, scavalcando leggi e regolamenti. Quando gli si fa notare che non si possono superare certe norme, la maggioranza prende il pallone e se ne va, dicendo che è colpa della minoranza se non c’è dialogo. Non c’è più limite alla pretesa di questa maggioranza di comandare infischiandosene delle norme, persino di quelle che un minuto prima impone agli altri. Con un solo voto di scarto, con la cittadinanza sempre più delusa e critica, il sindaco e i suoi si sono arroccati e arrogati il diritto di fare ciò che meglio conviene loro. Salvo poi, a parole e coi sorrisi, cercare di ingannare i cittadini dicendo di essere vittime dell’opposizione che non accetta di piegarsi ai loro ordini”.