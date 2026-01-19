Sestri Levante, il report della polizia locale: potenziati servizi di prossimità e controllo territorio. Oltre 14mila infrazioni accertate

Sestri Levante. Un’attività intensa, capillare orientata all’obiettivo del rispetto delle regole e a garantire la sicurezza e la vivibilità dei cittadini: è questo il quadro che emerge dal report 2025 della Polizia Locale di Sestri Levante, presentato all’Amministrazione comunale dalla Comandante Federica Genovese in occasione della festa del Santo Patrono San Sebastiano.

Nel corso dell’anno appena concluso la Polizia Locale cittadina ha operato con un organico complessivo di 26 unità, rafforzato da nuove assunzioni e da personale stagionale. Tra i risultati più significativi figura il potenziamento del controllo di prossimità, con l’istituzione stabile del servizio di “Vigile di Quartiere” a Riva Trigoso e nella frazione di Pila, attivo sia nel periodo invernale sia durante l’estate.

Fondamentale alla sicurezza è il contributo del sistema di videosorveglianza cittadino, che con oltre 500 telecamere assicura un controllo diffuso del territorio: nel 2025 l’ufficio dedicato ha evaso 306 richieste di accesso alle immagini da parte di forze di polizia e privati. Sul fronte dell’attività amministrativa sono stati protocollati 11.172 atti, mentre in ambito di sicurezza stradale sono state accertate 14.689 infrazioni e rilevati 129 sinistri, 62 dei quali con feriti.

Rilevante anche l’impegno nella polizia giudiziaria, con 73 atti tra attività di iniziativa e delegata, e nei controlli edilizi, che hanno portato a 74 sopralluoghi e 9 deferimenti all’Autorità giudiziaria per abusi penali. L’Ufficio Riscossioni ha gestito oltre 5.000 pratiche, confermando un’azione strutturata e costante a supporto delle entrate comunali.

Dichiarano il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e il Vicesindaco con delega alla Polizia Locale Sandro Muzio: «I dati dimostrano il grande lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale. Un impegno quotidiano che va oltre i numeri e che si traduce in maggiore sicurezza, controllo del territorio e vicinanza ai cittadini. Ringraziamo la comandante Genovese e tutti gli operatori per la professionalità e la dedizione con cui hanno saputo onorare gli obiettivi fissati dall’Amministrazione».