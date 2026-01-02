  • News24
Servizi educativi e scuole dell’infanzia: nuovo sciopero il 9 e 10 gennaio

Si prevedono disagi per le famiglie che venerdì mattina dovranno mettere in conto, ancora una volta, la possibilità di vedersi ridurre il servizio pubblico

Genova. Possibili disagi in vista per le famiglie genovesi al rientro dalle feste natalizie. Le sigle sindacali CSLE, CONALPE, CONFAI e FLP hanno proclamato uno sciopero nazionale del comparto Funzioni Locali di tutto il personale non dirigente appartenente ai Servizi Educativi e Scuola Infanzia per l’intera giornata del 9 e 10 gennaio 2026.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali, ma si prevedono disagi per le famiglie che venerdì mattina dovranno mettere in conto, ancora una volta, la possibilità di vedersi ridurre il servizio pubblico.

