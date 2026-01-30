Scuola, dal 4 febbraio via alle borse di studio per le superiori. Ferro: “Quasi 900mila euro per libri e accesso ai servizi”

Genova. Regione Liguria lancia il nuovo bando per le borse di studio – voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026. I contributi, il cui importo complessivo quest’anno ammonta a 868mila euro, sono finalizzati all’acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto e all’accesso a beni o servizi di natura culturale.

“L’obiettivo dell’amministrazione regionale è contrastare la dispersione scolastica, intervenendo con un aiuto concreto alle famiglie che garantisca l’effettivo diritto allo studio per tutti i nostri giovani – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola Simona Ferro –. Nel precedente anno scolastico, sempre grazie ai fondi che il Ministero dell’Istruzione eroga alle Regioni, avevamo soddisfatto più di 3mila domande”. La Regione ha definito come criteri per l’erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo ISEE di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell’importo minimo, il valore di ogni borsa sarà riproporzionato in uguale misura fino a un massimo di 500 euro. “L’anno scorso – spiega il vicepresidente – grazie a questa operazione di distribuzione delle risorse disponibili decisa da Regione Liguria il valore unitario della borsa ha superato i 280 euro per ogni studente”.

La gestione delle domande e la formulazione della relativa graduatoria sono affidate ad Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento. Il bando aprirà mercoledì 4 febbraio e chiuderà martedì 31 marzo. La domanda deve essere compilata online sul sito www.aliseo.liguria.it. Per assistenza sono disponibili un call center al numero 840 848 028, operativo nei giorni di apertura del bando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, e un indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it