Che botta

Scontro tra camion dei pompieri e moto a De Ferrari: centauro ferito all’ospedale

Il mezzo di soccorso viaggiava in sirena e aveva rallentato prima di impegnare l'incrocio

Genova. Brutto incidente questa mattina a De Ferrari, dove una moto e un camion dei pompieri si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il centauro, finito sull’asfalto, e portato in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Ancora da appurare la dinamica. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, ancora da ufficializzare, il motociclista proveniva da via Vernazza mentre il camion dei pompieri da via Roma – largo Pertini. All’incrocio lo schianto: stando alle prime informazioni il mezzo di soccorso viaggiava in sirena, ma la prudenza con cui ha impegnato l’intersezione – con una notevole riduzione di velocità – ha evitato il peggio.

Sul posto immediati i soccorsi da parte dei medici del 118: l’uomo è stato quindi medicato sul posto per poi essere trasportato al pronto soccorso dalla Croce Bianca di Carignano.

