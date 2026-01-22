  • News24
Scippo in via Caffaro, rintracciato l’autore: agiva con moto rubate

Lo scorso martedì gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari

Genova. È stato rintracciato l’uomo che lo scorso ottobre ha scippato una donna in via Caffaro rubandole la borsa e scappando.

L’indagine, condotta dalla Polizia di Stato di Genova e coordinata dalla procura, ha permesso di ricostruire il modus operandi dell’uomo, che usava motocicli rubati o ricettati e seguiva le vittime per poi colpire.

Al quarantenne vengono contestate anche la ricettazione del mezzo utilizzato per compiere lo scippo e il furto di altri due motocicli.

La misura è stata eseguita nel carcere di Marassi, dove l’uomo attualmente è detenuto per altra causa.

