Scippo in via Caffaro, rintracciato l’autore: agiva con moto rubate

Genova. È stato rintracciato l’uomo che lo scorso ottobre ha scippato una donna in via Caffaro rubandole la borsa e scappando.

Lo scorso martedì gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Genova.

L’indagine, condotta dalla Polizia di Stato di Genova e coordinata dalla procura, ha permesso di ricostruire il modus operandi dell’uomo, che usava motocicli rubati o ricettati e seguiva le vittime per poi colpire.

Al quarantenne vengono contestate anche la ricettazione del mezzo utilizzato per compiere lo scippo e il furto di altri due motocicli.

La misura è stata eseguita nel carcere di Marassi, dove l’uomo attualmente è detenuto per altra causa.