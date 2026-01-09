Treni, sciopero di 24 ore dei sindacati autonomi: possibili disagi nella giornata di sabato

Genova. Dopo la giornata di sciopero del personale Trenitalia per l’aggressione subita da un capotreno nella stazione di Imperia, sabato 10 gennaio potrebbe essere un’altra data difficile per chi si muove in treno in tutta Italia.

Dalle 21.00 di oggi (venerdì 9 gennaio) scatta infatti lo sciopero di 24 ore delle Ferrovie proclamato dai sindacati autonomi Cub Trasporti e Sgb. Gli effetti, avverte Trenitalia, potranno verificarsi prima e protrarsi oltre l’orario dell’agitazione sindacale.

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. L’azienda, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Possibili ripercussioni il 10 gennaio anche per lo sciopero dei dipendenti di Rfi che lavorano negli impianti di manutenzione delle infrastrutture, che si fermeranno per 8 ore.

E oggi possibili disagi si prevedono per il trasporto aereo a causa di diversi scioperi: quello del personale della Swissport Italia dell’aeroporto di Milano Linate (24 ore), quello di airport handling negli aeroporti di Linate e Malpensa (24 ore), quello delle hostess di Easyjet (24 ore) e Vueling (8 ore).

È stato rinviato invece lo sciopero nazionale del comparto funzioni locali per il personale appartenente ai servizi educativi e scuola dell’infanzia, proclamato per il 9 e 10 gennaio. Dopo l’intervento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sigle sindacali Csle, Conalpe, Confai e Flp lo hanno revocato, proclamandone un altro per il 12 e 13 gennaio, per l’intera giornata.