Attenzione

Aggressione al capotreno, domani 8 ore di sciopero del personale ferroviario

Tutti i sindacati, unitariamente, tornano a far sentire la propria voce per la sicurezza dei lavoratori del comparto

Sciopero treni 16 giugno

Genova. Dopo l’ultimo episodio di violenza che ha visto come vittima un giovane capotreno, ucciso a coltellate a pochi metri dalla stazione, si riaccende la protesta el settore dei trasporti. A seguito della grave aggressione subita lo scorso 6 gennaio dal capotreno in servizio sul convoglio 681, le rappresentanze sindacali hanno proclamato un’astensione dal lavoro per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio 2026.

La mobilitazione, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90 — che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di gravi eventi lesivi dell’incolumità del personale — interesserà i dipendenti di Trenitalia afferenti agli equipaggi di Genova Piazza Principe.

“Lo sciopero avrà una durata di otto ore e si svolgerà alle ore 09:01 alle ore 17:00 – scrivono i sindacati le segreterie Regionali di FILT CGIL,, FIT CISL UILTRASPORTI, UGL FERROVIE, FAST ORSA FERROVIE in una nota unitaria – Coinvolto il personale degli equipaggi (capitreno e macchinisti), il personale viaggiante diretto e indiretto, inclusi quadri e amministrativi della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIC).

