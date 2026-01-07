Aggressione al capotreno, domani 8 ore di sciopero del personale ferroviario

Genova. Dopo l’ultimo episodio di violenza che ha visto come vittima un giovane capotreno, ucciso a coltellate a pochi metri dalla stazione, si riaccende la protesta el settore dei trasporti. A seguito della grave aggressione subita lo scorso 6 gennaio dal capotreno in servizio sul convoglio 681, le rappresentanze sindacali hanno proclamato un’astensione dal lavoro per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio 2026.

La mobilitazione, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90 — che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di gravi eventi lesivi dell’incolumità del personale — interesserà i dipendenti di Trenitalia afferenti agli equipaggi di Genova Piazza Principe.

“Lo sciopero avrà una durata di otto ore e si svolgerà alle ore 09:01 alle ore 17:00 – scrivono i sindacati le segreterie Regionali di FILT CGIL,, FIT CISL UILTRASPORTI, UGL FERROVIE, FAST ORSA FERROVIE in una nota unitaria – Coinvolto il personale degli equipaggi (capitreno e macchinisti), il personale viaggiante diretto e indiretto, inclusi quadri e amministrativi della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIC).