  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Info utili

Domani, martedì 27 gennaio, sciopero di quattro ore del personale Amt

La protesta è stata indetta dal sindacato di base Cub Trasporti: in occasione dell'ultimo sciopero del Cub aveva aderito circa il 20% del personale

amt genova bus linea 1 caricamento

Genova. Amt informa che l’organizzazione sindacale Cub Trasporti di Genova ha dichiarato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti.

Servizio di trasporto urbano di Genova

  • Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
  • il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

  • Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;
  • il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00;
  • il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

  • Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
  • il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla Cub Trasporti ed effettuato il 17 ottobre 2025 hanno aderito il 23,80% degli operatori di esercizio urbani, il 16,89% degli operatori di esercizio provinciali e il 5,88% del personale viaggiante della metropolitana. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra gli addetti degli impianti speciali e della ferrovia Genova – Casella.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.