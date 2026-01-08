  • News24
Nuova data

Slitta lo sciopero generale dei Servizi educativi e delle Scuole Infanzia

Le sigle sindacali CSLE, CONALPE, CONFAI e FLP lo hanno revocato, proclamandone un altro per il 12 e 13 gennaio

scuola infanzia asilo bambini

Genova.  Slitta lo sciopero nazionale del comparto Funzioni Locali per il personale appartenente ai Servizi Educativi e Scuola Infanzia, proclamato per il 9 e 10 gennaio.

Dopo l’intervento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sigle sindacali CSLE, CONALPE, CONFAI e FLP lo hanno revocato, proclamandone un altro per il 12 e 13 gennaio, per l’intera giornata.

Lunedì e martedì prossimi, dunque, sono possibili disagi per le famiglie, che dovranno gestire la potenziale riduzione del servizio pubblico.

