Slitta lo sciopero generale dei Servizi educativi e delle Scuole Infanzia

Genova. Slitta lo sciopero nazionale del comparto Funzioni Locali per il personale appartenente ai Servizi Educativi e Scuola Infanzia, proclamato per il 9 e 10 gennaio.
Dopo l’intervento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sigle sindacali CSLE, CONALPE, CONFAI e FLP lo hanno revocato, proclamandone un altro per il 12 e 13 gennaio, per l’intera giornata.
Lunedì e martedì prossimi, dunque, sono possibili disagi per le famiglie, che dovranno gestire la potenziale riduzione del servizio pubblico.
Più informazioni