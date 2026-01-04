Sbandano e finisco con l’auto contro un muro: due feriti all’ospedale

Genova. Un’auto con una coppia a bordo, la scorsa notte all’1.30 circa, ha sbandato finendo contro un muro mentre percorreva la via Aurelia a Casarza.
Scattato l’allarme, sul posto sono giunti il medico del 118, la Croce Azzurra di Moneglia, la Croce Verde di Sestri Levante e i vigili del fuoco di Chiavari.
Le due persone a bordo, con traumi, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presenti anche i carabinieri per capire le cause dell’incidente.
