Che botta

Sbandano e finisco con l’auto contro un muro: due feriti all’ospedale

L'incidente nella notte a Casarza Ligure

ambulanza notte

Genova. Un’auto con una coppia a bordo, la scorsa notte all’1.30 circa, ha sbandato finendo contro un muro mentre percorreva la via Aurelia a Casarza.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti il medico del 118, la Croce Azzurra di Moneglia, la Croce Verde di Sestri Levante e i vigili del fuoco di Chiavari.

Le due persone a bordo, con traumi, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presenti anche i carabinieri per capire le cause dell’incidente.

