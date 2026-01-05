  • News24
Accoglienza

Savona, entrata in porto la Ocean Viking: avviata le procedura di accoglienza per i 33 migranti a bordo

E' il quarto sbarco nel porto savonese negli ultimi mesi

Ocean Viking savona
Savona. Come previsto, è arrivata in porto a Savona nelle prime ore del mattino la nave della ONG francese Sos Méditerranée “Ocean Viking”.

L’attracco è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi: subito dopo per i 33 migranti a bordo (provenienti dalla rotta mediterranea, comprensivi di minorenni, anche non accompagnati) sono iniziate le procedure di accoglienza ed i controlli sanitari, così come previsto dai protocolli. Verranno accolti in strutture dislocate sul territorio regionale.

Questo sbarco è il quarto negli ultimi mesi a Savona: lo scorso giugno era approdata in porto la Ocean Viking con 73 migranti (in questa occasione durante lo sbarco sono stati accolti da un gruppo di savonesi tra applausi e striscioni di benvenuto), ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo, e lo scorso ottobre la Humanity 1.

