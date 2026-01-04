Sanità, Natale e Piccardo (Pd): “Pronto soccorso al collasso, fallimento della destra e ancora una volta risposte inadeguate dell’assessore Nicolò”

Genova. “Ancora un fallimento per la sanità ligure. L’iper afflusso nei pronto soccorsi di questi giorni conferma l’incapacità di questa destra di affrontare le difficoltà di un sistema in affanno che si regge sulle sole forze del personale sanitario e di tutti coloro che operano nel sistema di emergenza urgenza, compresi i volontari delle pubbliche assistenze e comutati della Croce Rossa. L’assessore Nicolò, ancora una volta risponde in modo inadeguato e approssimativo alle richieste e ai bisogni dei cittadini”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e la responsabile sanità della segreteria del PD Liguria Katia Piccardo in replica all’assessore Nicolò su affollamento Pronto soccorso.

“Se già si erano rivelate maldestre e inopportune le dichiarazioni sui poli di guardia medica totalmente sguarniti a Capodanno, in cui l’assessore aveva scaricato la responsabilità sui medici, per poi essere prontamente smentito, oggi di fronte ai pronto soccorso in affanno dice ai cittadini: arrangiatevi, andate nelle Case di comunità. Ma dove i presidi non sono ancora operativi o sono in ritardo? E nei territori in cui non sono previste? Cosa bisogna fare? Non è dato sapersi. Da mesi Bucci e la sua giunta parlano di piani per contenere gli afflussi ai pronto soccorso, di potenziamento della sanità territoriale, di strategie efficaci, ecco i risultati di queste strategie: ore di attesa in barella e pronto soccorso ancora una volta al collasso. Oltre alla poca chiarezza sui vertici della sanità, che aggiunge confusione al caos causato da questa destra. A chi i diversi responsabili dei presidi ospedalieri devono rivolgersi per segnalazioni e gestione delle diverse situazioni? Ai nuovi vertici della direzione sanitaria dell’azienda unica regionale frutto della riforma voluta e approvata da questa destra, o fare riferimento alla vecchia dirigenza delle diverse Asl che però non hanno più competenze? Ancora una volta, però, la coppia Bucci-Nicolò non è in grado di dare nessuna risposta e a pagarne le conseguenze sono i cittadini e il personale sanitario”.

La risposta. Frascatore: “Serve rispetto per chi lavora”

“Parafrasando il consigliere Natale, mi viene da chiedere se ‘questi sono del mestiere’, perché davvero il Partito Democratico ligure non perde mai occasione per fare polemica, anche di fronte a situazioni che richiederebbero serietà e rispetto per chi lavora ogni giorno nella sanità pubblica”. Marco Frascatore, presidente della Commissione Sanità per Regione Liguria e consigliere di Orgoglio Liguria, risponde ai consiglieri dem Piccardo e Natale che accusano l’assessore Nicolò e la neo riforma del sistema sanitario ligure di inefficienza.

“Le ricostruzioni fornite dai consiglieri Piccardo e Natale sull’organizzazione della sanità regionale – continua Frascatore – risultano ancora una volta parziali e fuorvianti. Chiariamo alcuni elementi fondamentali: il turno di guardia medica rimasto scoperto a Capodanno è stato causato esclusivamente da improvvise assenze per malattia dei medici assegnati, una circostanza imprevedibile che può verificarsi in qualunque sistema sanitario. Tanto è vero che, immediatamente dopo, tutti i turni sono stati regolarmente coperti. Viene spontaneo chiedersi se, secondo il PD, i medici non abbiano diritto ad ammalarsi. Per quanto riguarda l’affollamento dei pronto soccorso, come riportato anche oggi dagli organi di stampa, nelle ultime ore si è registrato un significativo aumento dei codici rossi, che hanno inevitabilmente mandato in coda i casi meno urgenti. È una dinamica normale in emergenza-urgenza. Fino a due giorni fa, la situazione nei pronto soccorso liguri era tranquilla e nettamente migliorata rispetto agli anni scorsi. Infine, è corretto informare i cittadini che anche nei prossimi giorni, compreso il ponte della Befana, tutti i turni di guardia medica risultano regolarmente coperti. Questo dimostra – conclude il consigliere – l’attenzione e il lavoro costante della Regione e dell’assessore alla Sanità Nicolò per garantire la continuità dell’assistenza. Forse il PD dovrebbe dedicare meno tempo ai comunicati e più rispetto ai professionisti della sanità che lavorano senza sosta”.