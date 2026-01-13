Sanità in Valpolcevera, Romeo (Pd): “Giunta confusa su riorganizzazione, Nessuna risposta sul futuro dei locali ASL 3 di via Bonghi”

Genova. “La Giunta regionale continua a non avere una linea chiara sulla riorganizzazione dei servizi sanitari nella Valpolcevera. A una domanda precisa – se, a integrazione della nuova Casa di Comunità della Valpolcevera e della Vallescrivia, resteranno attivi i locali dell’ASL 3 di via Bonghi a Bolzaneto – la risposta dell’Assessore si è limitata a un giro di parole che non chiarisce quale sia il piano dei servizi che la Regione intende mettere in campo per questo territorio. È evidente che non si tratta di creare inutili doppioni tra strutture, ma di avere fin da ora un quadro chiaro e definito dell’integrazione tra la nuova Casa di Comunità e il presidio di via Bonghi, a tutela dei cittadini e dell’accessibilità ai servizi”.

Così Federico Romeo, Consigliere regionale del Partito Democratico, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul futuro dei locali ASL 3 di via Bonghi a Bolzaneto, in vista dell’apertura della nuova Casa di Comunità della Valpolcevera e della Vallescrivia.

“Senza questa chiarezza, il rischio concreto è che l’apertura della nuova struttura si traduca in un depotenziamento di servizi già esistenti. Un’eventuale riduzione o chiusura del presidio di via Bonghi indebolirebbe l’accessibilità ai servizi sanitari nel centro di Bolzaneto, con ricadute particolarmente negative per le fasce più fragili della popolazione. Si tratta di una struttura che oggi svolge un ruolo fondamentale in termini di prossimità, continuità assistenziale e presidio territoriale. L’apertura di una nuova Casa di Comunità deve rappresentare un reale potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale, non una semplice riorganizzazione al ribasso. Su questo punto l’Assessore Nicolò non ha fornito alcuna garanzia né indicazioni concrete sul futuro assetto dei servizi”.