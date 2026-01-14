  • News24
Calciomercato

Sampdoria, ufficiale Palma: annuncio in stile “L’Eredità”. Si aspetta Viti, piace Kouamé

Aveva esordito in Serie A a 17 anni, ora il prestito in blucerchiato. Continua il mercato condotto dal ds Mancini

Generico gennaio 2026

Nuova ufficialità per la Sampdoria: ecco Matteo Palma, giovane difensore tedesco con cittadinanza italiana. Viene descritto dai media nazionali come un interessante prospetto. Inizia a giocare nel settore giovanile dell’Herta Berlino per poi passare all’Udinese, sua attuale società di appartenenza, dove esordisce in Serie A a 17. Il classe 2008 arriva in blucerchiato con la formula del prestito.

Insieme al comunicato, il club lo ha annunciato con una grafica in stileL’Eredità con i cinque indizi del gioco finale del quiz televisivo per arrivare alla parola “Palma”.

Non sarà l’unico difensore ad unirsi alla squadra di Gregucci e Foti. Pare ormai in dirittura di arrivo Mattia Viti, ex Fiorentina e di proprietà del Nizza. La Sampdoria ha deciso di puntare su di lui invece di chiudere definitivamente per Mitoglou che si è presentato con qualche problema fisico.

Circola poi il nome di Christian Kouamé per l’attacco. L’ex Genoa non sta avendo spazio a Firenze e quindi potrebbe aprirsi uno scenario per un suo ritorno a Genova, questa volta sponda blucerchiata.

