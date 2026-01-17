La Sampdoria ufficializza l’arrivo del difensore Viti

All’indomani del deludente pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella, la Sampdoria annuncia il secondo rinforzo per la difesa.
Dopo Palma, in arrivo dall’Udinese, ecco Mattia Viti. Classe 2002, arriva a titolo temporaneo dal Nizza. Nella sua carriera ha indossato i colori di Sassuolo, Empoli e Fiorentina. Vanta alcune presenze in tutte le nazionali giovanili fino all’Under 21.
Si aggiunge al portiere Martinelli, all’altro difensore Palma, al centrocampista Esposito e agli attaccanti Brunori e Begic.
