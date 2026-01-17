  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Novità

La Sampdoria ufficializza l’arrivo del difensore Viti

Secondo innesto nel pacchetto difensivo dopo quello di Palma

Mattia Viti ufficiale Sampdoria

All’indomani del deludente pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella, la Sampdoria annuncia il secondo rinforzo per la difesa.

Dopo Palma, in arrivo dall’Udinese, ecco Mattia Viti. Classe 2002, arriva a titolo temporaneo dal Nizza. Nella sua carriera ha indossato i colori di Sassuolo, Empoli e Fiorentina. Vanta alcune presenze in tutte le nazionali giovanili fino all’Under 21.

Si aggiunge al portiere Martinelli, all’altro difensore Palma, al centrocampista Esposito e agli attaccanti Brunori e Begic.

Più informazioni
leggi anche
Generico gennaio 2026
Decisivi
Sampdoria, due lezioni dall’Entella: di gioco e di scouting
Gregucci Sampdoria
Conferenza
Sampdoria, Gregucci: “Il tempo delle parole è finito, serve consapevolezza del campionato che dovremo fare”
Sampdoria Vs Virtus Entella
Cronaca
Sampdoria – Entella 1-1, i blucerchiati si fanno raggiungere nella ripresa: fischi al Ferraris
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.