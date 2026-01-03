La Sampdoria ha un nuovo bomber: ufficiale Brunori. Attesi gli annunci di Esposito, Mitoglou e Begic

Genova. Il primo colpo di gennaio della Sampdoria è stato annunciato: c’è l’arrivo di Matteo Brunori, il nuovo sparring partner di Massimo Coda nell’attacco blucerchiato. Raggiunto l’accordo per un prestito fino al 30 giugno 2026. Tante le esperienze in carriera prima dell’avventura a Palermo, la più proficua: 69 gol in 153 partite, diventato uno dei preferiti della tifoseria palermitana.

Caratteristiche tecniche

Predilige attaccare lo spazio alle spalle dei difensori ma sa muoversi anche spalle alla porta, proteggendo il pallone e partecipando alla costruzione del gioco. La sua capacità di muoversi nello spazio gli permette di trovare posizioni favorevoli per concludere, rendendolo pericoloso sia sul primo palo sia nelle situazioni di gioco più strette. Anche se non è un attaccante esplosivo, compensa con tecnica e freddezza sotto porta. È stato un elemento molto carismatico nello spogliatoio del Palermo.

Sampdoria attivissima sul mercato: pronti altri tre annunci

In questi giorni blucerchiati annunceranno altri innesti, dei quali tre già in programma. Per la gara in trasferta contro l’Avellino, Foti e Gregucci potranno avere a disposizione anche Salvatore Esposito (centrocampista in arrivo dallo Spezia), Gerasimos Mitoglou (difensore centrale in arrivo dall’AEK Atene) e Tjas Begic (esterno offensivo in arrivo dal Parma).

Esposito agisce prevalentemente davanti alla difesa, recuperando palla e controllando gli spazi. Giocatore tecnico, buon piede per calci piazzati. Può portare maggiore equilibrio al centrocampo di Foti e Gregucci. Mitoglou è descritto come un centrale dal fisico imponente e dalla marcatura aggressiva, bravo nei duelli aerei. La speranza della Sampdoria è che possa contribuire a rendere più solida la fase difensiva. Il ventiduenne Begic, pronto a trovare maggiore esperienza lontano da Parma, è capace di giocare su più fasce. Giocatore a cui piace affrontare le situazioni di uno contro uno.

Attese, inoltre, novità anche per la porta: come riportato da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati vorrebbero chiudere per Tommaso Martinelli della Fiorentina.