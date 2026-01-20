Sampdoria, subito out Esposito: stop di tre settimane

Lesione tra primo e secondo grado del retto femorale. Si ipotizza uno stop di circa tre settimane. Questo il responso degli esami di Salvatore Esposito, il centrocampista della Sampdoria arrivato dalla Spezia nella finestra di mercato invernale.

Non ci sarà quindi nella delicata trasferta di Catanzaro, match in programma domenica alle ore 17,15. Non ci sarà neanche Ioannou, che ha rimediato una giornata di squalifica. Tra i calabresi, fermati dal giudice sportivo Antonini e Verrengia. Il Catanzaro occupa il 7^ posto in classifica con 31 punti dopo 20 giornate ottenuti a seguito di otto vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte.

Esposito salterà quindi anche la sfida casalinga contro lo Spezia del 31 gennaio e quella del 7 febbraio in casa del Modena. In forte dubbio anche il match al Ferraris contro il Palermo del 10 febbraio.

Rimanendo in tema di centrocampo, oggi si è allenato con il gruppo anche Matteo Ricci. Differenziati di gestione per Antonin Barák e Marvin Çuni (sul campo) e Massimo Coda (in palestra). Riposo per il febbricitante Oliver Abildgaard.

La Sampdoria ha reso note anche le modalità per acquistare i biglietti per assistere al match del Ceravolo:

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 750 posti) saranno in vendita dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, sino alle ore 19:00 di sabato 24 gennaio 2026 presso i punti vendita del circuito Ticketone di tutta Italia (elenco consultabile qui ) e via web al prezzo di 16,50 euro (+ i diritti di prevendita).