La Sampdoria vince 1-0 lo scontro salvezza con lo Spezia, segna Ricci al 90′

Genova. La Sampdoria vince il derby salvezza con lo Spezia: 1-0 al 90′ grazie a un gran gol di Ricci al volo. Tre punti importantissimi arrivati dopo una partita difficile, in cui Lo Spezia ha creato più occasioni da rete, e spigolosa, con 7 ammoniti e 2 espulsi. Blucerchiati che si portano a 22 punti scavalcando Bari, Spezia ed Entella che hanno già giocato e Reggiana, che giocherà domani. Quattordicesimo posto momentaneo e testa sopra la linea di galleggiamento.

Sampdoria – Spezia, primo tempo

Gregucci schiera subito Cicconi e Di Pardo, complici l’infortunio di Depaoli e l’addio di Ioannou, oggi ufficializzato al Pafos in via definitiva. Difesa con Palma braccetto di destra e Hadzikadunic a sinistra. È Brunori l’unica punta, con Cherubini e Pafundi ad agire alle sue spalle. Coda in panchina.

Partita che parte senza troppi scossoni, con la Sampdoria che fa più possesso, ma complice anche un paio di fuorigioco, non riesce a rendersi pericolosa. È la bandierina alzata a negare un rigore già fischiato all’11’ per atterramento di Brunori da parte di Ruggero. Il numero 99 era partito davanti a tutti.

Lo Spezia è invece più concreto quando attacca e al 14′ colpisce un palo con Sernicola: il numero 17 aveva tirato a botta sicura un rigore in movimento dopo un’azione ficcante sulla sinistra di Beruatto. Decisiva la deviazione di Cicconi. Subito dopo è Abildgaard in scivolata a negare una potenziale occasione da rete su un diagonale di Valoti (21′).

La partita si incattivisce e nel giro di 8 minuti l’arbitro ammonisce Cassata, Artistico, Valoti e anche Henderson, quest’ultimo non per un fallo. La Sampdoria alza il baricentro e confeziona due occasioni nel finale: al 40′ Brunori nell’area piccola scivola e ci prova da terra, Radunovic riesce a opporsi, coadiuvato da Ruggero, al 42′ Pafundi serve Cherubini che è costretto a defilarsi e a tentare un tiro che però viene deviato in angolo.

Samp che fatica come sempre a creare trame offensive, con Cherubini e Pafundi che toccano tanti palloni, ma senza pungere a sufficienza. Meglio il numero 10 però.

Secondo tempo

Si riparte con lo Spezia che fa la partita e al 50′ Hristov va giù in area, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione. L’assenza di tranquillità impedisce a Cherubini di essere lucido dal limite scegliendo un passaggio inutile invece che tirare con tutto lo spazio a disposizione. Al 56′ arriva il primo cambio: fuori un opaco Pafundi per Begic, Donadoni risponde cambiando l’uomo a sinistra: fuori Adamo per Aurelio (58′).

Lo Spezia continua a guadagnare corner, senza però sfruttarli. L’occasione del possibile vantaggio la squadra di Donadoni la confeziona al 66′: cross dalla trequarti di Sernicola, Aurelio solo davanti a Martinelli sbaglia completamente il colpo di testa, un po’ ostacolato dal compagno Artistico. Palla fuori.

Un minuto dopo arriva il momento del cambio in attacco per la Samp, Coda rileva Brunori, mentre Ricci sostituisce Conti.

A rischiare di soccombere è sempre la Samp, però: al 76′ uscita sbagliata di Martinelli, Artistico di controbalzo indirizza verso la porta sguarnita e Di Pardo salva tutto con un colpo di testa.

Anche Donadoni cambia due elementi (76′) escono Valoti per Comotto e Di Serio per Vlahovic.

Ripresa che sino a quel momento per i blucerchiati si traduce in qualche corner in più senza però trovare la chiave giusta. Di sicuro con l’ingresso di Coda il peso in attacco è aumentato, ma i tiri in porta latitano. Il finale è invece tutto una sorpresa: prima la Samp spreca un ghiotto contropiede, innescato da un intervento difensivo di Palma, con Begic che invece di aprire il gioco, preferisce il tiro da fuori facile preda di Radunovic (84′), un minuto dopo doppio cartellino rosso per Palma e Vlahovic, venuti alle mani nei pressi della panchina dello Spezia. Gli aquilotti ancora una volta non sfruttano un’occasione all’89’ con Hristov che gira a rete su corner, con il pallone di poco a lato. Sull’azione successiva è la Sampdoria a passare: bellissimo tiro al volo di Ricci sulla respinta di pugno di Radunovic su corner che entra a fil di palo alla sinistra del portiere. Esplode il Ferraris. Lo Spezia di prova sino all’ultimo, entra anche Verde per Cassata, ma il risultato resta quello e a gioire sono i tifosi blucerchiati. Solo applausi al Ferraris questa sera.

Sampdoria – Spezia, minuto per minuto

91′ Esce Cherubini per Riccio nella Samp, nello Spezia Verde rileva Cassata

90′ Quattro minuti di recupero

90′ Gol della Sampdoria! Gran tiro al volo Ricci che si avventa su una respinta di Radunovic

85′ Doppia espulsione! Palma e Vlahovic non se le mandano a dire dopo uno scontro di gioco che finisce nella panchina dello Spezia, mani al collo e inevitabile cartellino rosso per entrambi

84′ Occasione Sampdoria! Da un intervento deciso di Palma in difesa scaturisce una ripartenza di Begic in campo aperto. Il giocatore alla fine opta per il tiro invece che servire i compagni accanto e Radunovic blocca in presa alta

78′ Angolo guadagnato dalla Sampdoria, sugli sviluppi tiro da fuori area di Cicconi, palla alta

76′ Doppio cambio per Donadoni: escono Valoti per Comotto, Di Serio per Vlahovic

75′ Salvataggio di Di Pardo sulla linea di porta, dopo un’uscita a vuoto di Martinelli, il numero 29 di testa mette in angolo su conclusione di controbalzo di Artistico

67′ Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Brunori per Coda e Conti per Ricci

66′ Occasione Spezia: cross dalla trequarti di Sernicola, Aurelio solo davanti a Martinelli sbaglia completamente il colpo di testa, un po’ ostacolato dal compagno Artistico. Palla fuori

58′ Nello Spezia fuori Adamo per Aurelio

58′ Ripartenza della Sampdoria con Cherubini che in campo aperto si fa recuperare da due avversari.

56′ Primo cambio per la Sampdoria: entra Begic per Pafundi

54′ Angolo battuto da Beruatto e colpo di testa di Artistico alto sopra la traversa

52′ Sampdoria che non sfrutta una possibilità dal limite con Cherubini che si libera per il tiro, ma alla fine preferisce un passaggio che in realtà fa ripartire lo Spezia, Conti viene colpito al volto e cade a terra, ma l’azione prosegue e lo Spezia guadagna un corner. Gioco fermo per consentire i soccorsi a Conti

50′ Angolo guadagnato dallo Spezia per opposizione di Cecconi su Sernicola. Sugli sviluppi Hristov finisce a terra in area e viene ammonito per simulazione

46′ Si riparte con palla allo Spezia. Nessun cambio. Sampdoria che attacca verso la Sud

45+1′ Spezia che chiude in avanti il primo tempo, guadagnando un corner per un colpo di testa di Di Pardo per anticipare l’avversario. Sugli sviluppi Sampdoria che riparte ma non c’è più tempo

45′ Due minuti di recupero

42′ Occasione Sampdoria che sfrutta gli spazi davanti a Pafundi, il numero 20 serve Cherubini che è costretto a defilarsi e a tentare un tiro che però viene deviato in angolo. Nulla da fare sulla battuta, azione prolungata e palla sul fondo

40′ Occasione Sampdoria, con Brunori nell’area piccola che al momento del tiro scivola e ci prova da terra, Radunovic riesce a opporsi

38′ Ammonito anche Valoti, intervento in scivolata brutto su Pafundi

35′ Ammonito anche Henderson nella concitazione post fallo

34′ Altro giallo, stavolta per Artistico, che ha atterrato malamente Henderson

30′ Ammonito Cassata per una trattenuta prolungata su Cecconi

28′ Ancora Spezia che ci prova, dalla distanza Romano trova un altro angolo grazie a una deviazione di Conti. Nulla di fatto sulla battuta

25′ Sampdoria che guadagna un angolo, tiro di Di Pardo deviato. Sulla battuta blucerchiati che chiedono un fallo di mano, palla di nuovo in angolo. Alla fine Cherubini ci prova dal limite di controbalzo, palla in gradinata

21′ Altra occasione Spezia: Valoti ha spazio, avanza centralmente e in area tenta il diagonale col destro, Abildgaard è bravo a opporsi in scivolata. Palla in corner poi non sfruttato dallo Spezia

14′ Palo dello Spezia! Azione sulla sinistra di Beruatto con palla che arriva a Sernicola al centro dell’area, tiro a botta sicura e palla sul palo complice una deviazione decisiva di Cicconi. Sugli sviluppi del corner blucerchiati che guadagnano una punizione sulla propria trequarti

11′ Atterramento di Brunori in area di rigore da parte di Ruggero, Di Bello fischia il penality, ma c’era fuorigioco

8′ Cross basso per Di Serio al centro dell’area, Abildgaard libera l’area di rigore

1′ Si parte con quattro minuti di ritardo e palla alla Sampdoria, che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Scontro salvezza al Ferraris per la partita che chiude i match del sabato della 22esima giornata: Sampdoria – Spezia, derby ligure tra due squadre in difficoltà (Sampdoria a 19 punti, Spezia a 20) e che con il mercato di gennaio stanno cercando di migliorare i propri effettivi. Gregucci lancia subito in mischia Cicconi e Di Pardo, complici l’infortunio di Depaoli e l’addio di Ioannou, oggi ufficializzato al Pafos in via definitiva.

Davanti sarà Brunori l’unica punta. Coda parte dalla panchina.

Formazioni Sampdoria – Spezia

Sampdoria: Martinelli, Palma, Abildgaard, Hadzikadunic, Di Pardo, Conti (67′ Ricci), Henderson, Cicconi, Pafundi (56′ Begic), Cherubini, Brunori (67′ Coda).

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Bellemo, Girelli, Giordano, Ferrari, Vulikic, Casalino.

Spezia: Radunovic, Ruggero, Hristov, Beruatto, Sernicola, Valoti (76′ Comotto), Cassata, Romano, Di Serio (76′ Vlahovic), Adamo (58′ Aurelio), Artistico.

Allenatore: Donadoni.

A disposizione: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Soleri, Vignali, Bonfanti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi, assistenti: Scatragli di Arezzo, Fontani di Siena; quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta; Var: Serra di Torino; Avar: Marini di Roma 1.

Ammoniti: Henderson, Ricci (Sa); Cassata, Artistico, Valoti, Hristov (Sp)

Espulsi all’85’ Palma e Vlahovic

Spettatori: abbonati 20.392, rateo 194.745 euro; paganti biglietti 2.720, incasso 46.573 euro.