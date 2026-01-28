Sampdoria, ceduto Romagnoli all’Empoli. Con lo Spezia arbitrerà Di Bello

Bogliasco. Mattutino sotto la pioggia per la Sampdoria che continua la fase di avvicinamento alla sfida con lo Spezia in programma sabato al Ferraris (ore 19.30). Il club ha annunciato la cessione a titolo definitivo all’Empoli di Simone Romagnoli. Il difensore, 35 anni, era ormai ai margini del progetto: quest’anno ha disputato soltanto 75 minuti nel match vinto 5-1 a Marassi contro il Modena.

Sul prato superiore del “Mugnaini” Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche e per il possesso.

La situazione indisponibili è sempre complicata: in gruppo sono tornati Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić dopo i lavori di scarico di ieri. Terapie per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Mattia Viti. Per Depaoli è stata confermata una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, mentre per Viti sono state escluse lesioni al flessore sinistro. Lorenzo Malanca prosegue il proprio iter di recupero. Domani, giovedì, si replica: nuova seduta in agenda al mattino.

Intanto è arrivata la designazione arbitrale per Sampdoria – Spezia. Il fischietto sarà Di Bello di Brindisi. Assistenti: Scatragli di Arezzo e Fontani di Siena.

Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta. Var: Serra di Torino. Avar: Marini di Roma 1.

Nessun squalificato per i blucerchiati (in diffida Benedetti, Henderson, Vulikic), mentre nello spezia mancherà Mateju.