Sampdoria, ripresa in vista di Catanzaro con l’ombra del deferimento

Genova. La Sampdoria si è ritrovata ritrova oggi pomeriggio al Mugnaini per preparare la trasferta di Catanzaro, in programma domenica alle 17:15.

Sul campo principale all’opera i portieri, mentre il resto dell’organico si è sottoposto a test cardiopolmonari in palestra. Domani, martedì, è in programma un allenamento mattutino.

La domenica di stacco non è passata tranquillamente perché da Roma giungono voci di un possibile deferimento di Gregucci e Foti dopo che gli osservatori della procura federale hanno analizzato gli allenamenti a Bogliasco.

Al momento, però non è arrivata nessuna notifica ufficiale in casa Sampdoria. In caso di deferimento e accertamento dell’irregolarità (Foti che allena al posto di Gregucci pur non avendo il patentino) le possibili sanzioni riguarderebbero i due tecnici (con Foti che rischia di saltare il prossimo Supercorso di Coverciano) e anche le cariche societarie (inibizioni per il presidente Manfredi e il ceo Fredberg). Non è prevista penalizzazione a livello di punti. Bisognerà capire, in caso l’accusa fosse confermata, se la Sampdoria deciderà eventualmente di patteggiare.

Una grana in più per la dirigenza alle prese con una crisi di risultati che il mercato di gennaio per ora non ha tamponato. E se Gregucci e Foti fino a oggi non sono in discussione, è chiaro che il loro futuro, indipendentemente dal deferimento o meno, sarà collegato, e molto, ai risultati con Catanzaro e Spezia.