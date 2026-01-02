Sampdoria, Pedrola al Las Palmas: altra partenza per il grande rimpianto del triennio

Genova. La Sampdoria saluta nuovamente Estanis Pedrola, ceduto ufficialmente in prestito al Las Palmas. La formula dell’operazione è quella del prestito con opzione.

Quella di Pedrola resta una sorta di “mistero irrisolto” delle ultime tre stagioni blucerchiate. Il talento non è mai stato in discussione, come dimostrato dalle sue giocate, ma la fragilità fisica ha pesato in maniera decisiva, impedendogli di trovare continuità.

Con Pirlo si è vista la sua miglior versione blucerchiata. Successivamente, tra le gestioni Sottil e Semplici, è arrivato un crollo che ha portato alla sua prima partenza da Genova: il prestito al Bologna nella seconda parte della scorsa stagione. Troppi gli stop per infortunio che lo hanno tormentato durante il percorso a Genova e, per non bastare, anche nei pochi mesi bolognesi prima di rientrare.

In questa annata i tifosi speravano di poterlo ritrovare con il passare del tempo, ma il nome di Pedrola è progressivamente scomparso dai tabellini, sia in termini di incisività sia di presenze. La mancata convocazione contro la Reggiana settimana scorsa è stata il preludio della confermata ufficialità odierna del trasferimento in Spagna.

Nel frattempo la Sampdoria si prepara ad annunciare diversi innesti. Secondo quanto filtra, sarebbero vicine alla conclusione le trattative per Brunori, Esposito, Besić e Mitoglou, profili in grado di alzare il livello numerico e qualitativo della rosa a disposizione di Gregucci e Foti. Ma Estanis Pedrola rimane uno dei più grandi rimpianti recenti blucerchiati.