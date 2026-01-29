Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Di Pardo: ecco l’esterno destro dei blucerchiati

Un nuovo arrivato in casa Sampdoria. Ufficiale infatti l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Di Pardo. Mentre sul binario di sinistra Ioannou sembra vicino al Pafos e su quello di destra Depaoli si è infortunato, i blucerchiati rinforzano le corsie laterali con il classe 1999. Dovrebbe infatti essere prevalentemente utilizzato sulla fascia destra come esterno di centrocampo, ma in carriera ha fatto anche il terzino nella difesa a 4.

Al Cagliari con Sebastiano Esposito

Di Pardo arriva a titolo definitivo dal Cagliari. Con i sardi quest’anno 3 presenze in Serie A da subentrato e 2 in Coppa Italia (1 da titolare). Chissà che a consigliarlo di scegliere la Sampdoria sia stato l’ormai ex compagno di squadra Sebastiano Esposito, sempre legatissimo ai colori blucerchiati.

Il passato in Serie B: una promozione ma anche una salvezza

Nonostante arrivi dalla Serie A, Di Pardo ha un trascorso importante in Serie B con 70 partite giocate in cadetteria. L’anno scorso infatti giocò in prestito al Modena segnando 2 reti e realizzando 2 assist. Ironia della sorte, nel match contro la Sampdoria del febbraio 2025 si infortunò, rimanendo fermo ai box per qualche settimana. In passato invece una promozione tramite playoff con il Cagliari di Claudio Ranieri 2022/2023, ma anche una salvezza ai playout. Spesso abbiamo ricordato come ci siano pochi giocatori nell’attuale organico blucerchiato abituati a lottare per mantenere la categoria, ma il ventiseienne contribuì nella stagione 2021/2022 alla salvezza del Cosenza. Un innesto che dunque potrà essere utile alla Samp anche sotto questo aspetto.